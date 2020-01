Seminar im März

Auf der Seite gluecksplanet.com veröffentlicht Silja Mahlow regelmäßig Denkanstöße und auch ihren Podcast „Radikal Glücklich“. Zu finden ist dieser aber auch etwa bei Spotify oder iTunes. Außerdem erscheint am 1. Februar auf der Seite ein kostenloses Onlinetraining zum Thema innerer Frieden mit geführter Meditation.

Am 21. März findet passend zum Frühlingsstart das Seminar „Retrain your Brain“ im Freien Institut Kaiserberg statt. Hier können die Teilnehmer lernen, das Gehirn von negativen, sorgenvollen, angespannten Zuständen in leichtere, glückliche Zustände zu bringen.