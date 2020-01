Schulkinowochen in Duisburg: Schon über 2000 Karten gebucht

Zum 13. Mal bieten die landesweiten Schulkinowochen ein umfangreiches Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedenen Unterrichtsthemen sowie kostenlose pädagogische Begleitmaterialien. Das Filmforum am Dellplatz, das bei den Besucherzahlen stets zu den Top-Kinos in NRW gehört, zeigt vom 23. Januar bis 5. Februar sieben Spiel- und Dokumentarfilme, die die Medienkompetenz von Schülern aller Schulformen und Altersstufen stärken sollen. Ein Highlight für Kinder und Jugendliche sind die Begegnungen mit Filmschaffenden.

In der Buchverfilmung „Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo!“ (3. bis 6. Klasse) kämpft das elfjährige Mädchen gegen die Hürden des Alltags – und um den Zutritt zu einer Party, zu der sie nicht eingeladen ist. Im Anschluss an die Filmvorführung am 30. Januar um 9 Uhr wird die Regisseurin Neele Leana Vollmar von ihrer Arbeit an dem Film erzählen und die Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten. Bereits am 23. und 29. Januar ist Manuela Groh, die Produktionskoordinatorin des Films, für ein Filmgespräch zu Gast im Filmforum am Dellplatz.

Die Kinder-Dokumentation mit „Checker Tobi“ wird am häufigsten gebucht

„Ganz weit vorne“ bei der Nachfrage liegt in ganz NRW die Kino-Dokumentation „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ für 1. bis 5. Klassen. Darin reist Checker Tobi um die Welt, um den wertvollsten Rohstoff des Menschen näher unter die Lupe zu nehmen: das Wasser.

Außerdem stehen auf dem Programm Caroline Links Buchverfilmung „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (ab 4. Klasse); er handelt von der neunjährigen Anna und der Flucht ihrer Familie aus Deutschland. Der Film erzählt warmherzig und emotional eine heute wieder erschreckend aktuelle Geschichte vom Leben im Exil und den Schwierigkeiten, die Immigranten begegnen, wenn sie in der Fremde noch einmal neu beginnen müssen.

Mehr als 2000 Karten für Vorstellungen in Duisburg bereits verkauft

Filme ansehen – und darüber sprechen: Beides gehört zu den Schulkinowochen. 2016 wurde im Duisburger Filmforum von Medienpädagogin Anja Schmid auch „Shaun das Schaf“ analysiert. Foto: Ute Gabriel / Funke Foto Services

Als neuformierte Bande stürzt sich „TKKG“ (4. bis 7. Klasse) in ein Abenteuer, als Klößchens Vater zusammen mit einer wertvollen Statue verschwindet. In „2040 – Wir retten die Welt!“ (5. bis 9. Klasse) geht Damon Gameau der Frage nach, in welcher Welt seine Tochter im Jahr 2040 leben könnte. Was muss für eine Verbesserung der aktuellen Situation des Planeten getan werden? Das Drama „Nur eine Frau“ (ab 9. Klasse) von Sherry Hormann befasst sich mit der Thematik eines sogenannten Ehrenmords in einer türkischen Familie in Deutschland.

Für die Duisburger Vorstellungen wurden bereits „mehr als 2000 Karten verkauft“, einige Termine seien bereits ausverkauft, sagt Carsten Happe von Film und Schule NRW, einer gemeinsamen Initiative des Ministeriums für Schule und Bildung sowie des Landschaftsverbands Westfalen, und Vision Kino, einem Netzwerk für Film und Medienkompetenz, die die Schulkinowochen gemeinsam veranstalten. Auch in Duisburg führt „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ die Hitliste an.

Das Filmforum macht Schulvorstellungen ganzjährig möglich

„Wenn die Termine bei den Schulkinowochen nicht passen, zeigen wir die Filme auch außer der Reihe“, weist Patrick Schulte auf das Angebot des Filmforums hin, das Schulvorstellungen werktags von 9 bis 16 Uhr möglich macht.

Landesweit beteiligen sich mehr als 120 Kinos an den Schulkinowochen. Das Programm greift mit konkreten Lehrplanbezügen eine große Bandbreite der Unterrichtsinhalte unterschiedlichster Fächer auf und kann mit Hilfe des kostenlos angebotenen pädagogischen Begleitmaterials im Unterricht vor- und nachbereitet werden. Das größte filmpädagogische Projekt des Landes hat bei seiner vergangenen Ausgabe rund 160.000 Besucher.