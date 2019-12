Schüler auf dem Mannesmann-Gymnasium in Duisburg

Benedikt Rommeler wurde am 11. September 2001 in Duisburg geboren. Er wohnt mit seiner Familie in Huckingen. Dort besucht er das Mannesmann-Gymnasium. Im nächsten Jahr möchte der 18-Jährige sein Abitur machen.

Für die Grünen sitzt der Fridays-for-Future-Aktivist als stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss.