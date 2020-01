Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmerztherapeuten fehlt Nachwuchs

Weil es weder eine Facharztausbildung für Schmerzmedizin gibt noch einen Sicherstellungsauftrag der Krankenkassen für eine ausreichende Versorgung mit entsprechenden Fachleuten, fürchten die Fachleute der Schmerzkonferenz um qualifizierten medizinischen Nachwuchs.

„Praxen von niedergelassenen Schmerzmedizinern finden oft keine Nachfolger“, erklärt Dr. Günther Bittel. Auch für seine eigene Praxis an der Krefelder Straße 26 in Rheinhausen ist der Arzt, der unlängst die Altersgrenze überschritten hat, auf der Suche. In spätestens drei Jahren will er sich zur Ruhe setzen. Im Schmerzzentrum Duisburg gibt’s Informationen über die Schmerzkonferenz. Per E-Mail: info@schmerzzentrum-duisburg.de