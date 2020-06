Auf Mühlenfelder Straße in Duisburg-Laar kam es am Wochenende zu einer Schlägerei.

Schlägerei Schlechte Stimmung: Zwei Gruppen prügeln sich in Duisburg

Duisburg. Zwei Gruppen sind in Duisburg aufeinander losgegangen. Eine Eisenstange kam zum Einsatz. Die Streithähne berichteten von „schlechter Stimmung“.

Unter anderem mit einer Eisenstange sind zwei Gruppen in der Nacht zu Sonntag in Laar aufeinander losgegangen.

Die Stimmung zwischen den alkoholisierten Gruppen sei von Beginn an schlecht gewesen, fand die Polizei in ersten Befragungen heraus. Um 2.10 Uhr kam es auf der Mühlenfelder Straße dann zur Schlägerei, an der acht Männer zwischen 17 und 54 Jahren und eine Frau (24) beteiligt waren. Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte.

Schlägerei in Duisburg: Rettungssanitäter versorgen Wunden

Die schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Rettungssanitäter versorgten vor Ort die Verletzungen der Beteiligten. Der Auslöser für den Streit ist noch unklar.

