Saison ist in Duisburg vorbei: Theater und Konzerte abgesagt

Duisburg Das Schauspiel am Theater Duisburg und die Philharmoniker sagen alle geplanten Veranstaltungen ab. Kleinere Auftritte soll es noch geben.

Die Spielzeit ist vorbei: Sowohl das Schauspiel am Theater Duisburg als auch die Duisburger Philharmoniker sagen ihr geplantes Programm wegen Corona bis zum Ende der Saison ab. Ob es einen Sonderspielplan für Juni mit kleineren Veranstaltungen geben wird, die die Vorgaben des Corona-Schutzes erfüllen, werde geprüft. Denkbar seien unter anderem kleinere Konzertformate der Duisburger Philharmoniker unter freiem Himmel sowie Schauspiel- und Kabarettveranstaltungen, die mit einer entsprechend reduzierten Zuschauerzahl im großen Saal des Stadttheaters stattfinden könnten.

„Wir würden gerne das Signal an unsere treue Besucherschaft geben können: Wir sind noch da und wir sind auch im kleinen Rahmen sichtbar. Aber die Gesundheit sowohl unserer Zuschauer als auch unserer Belegschaft hat natürlich Vorrang – wir werden also nur auf die Bühne bringen, was angesichts der geltenden Sicherheitsbestimmungen auch tatsächlich möglich ist“, so Duisburgs neue Kulturdezernentin Astrid Neese. „Wir hoffen weiterhin, noch in diesem Jahr einen annähernd regulären Spielbetrieb aufnehmen zu können.“

In der kommenden Woche wollen die Philharmoniker ihr Programm für die Spielzeit 2020/21 vorstellen.

Welche Veranstaltungen im Juni stattfinden können, ist abrufbar unter www.theater-duisburg.de sowie www.duisburger-philharmoniker.de.