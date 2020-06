„Night of Light“ in Duisburg: Veranstaltungsbranche in Sorge

Duisburg. An der bundesweiten Solidaritätsaktion „Night of Light“ beteiligt sich auch Duisburg. Corona-Absagen haben einen ganze Branche in Not gebracht.

An der „Night of Light“, mit der die Veranstaltungswirtschaft in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni auf ihre prekäre Lage aufmerksam macht, beteiligt sich auch die Stadt Duisburg.

Die Aktion vereint betroffene Unternehmen, die stark unter den coronabedingten Einschränkungen leidet. In bundesweit mehr als 250 Städten werden Veranstaltungsstätten mit rotem Licht als Zeichen der Solidarisierung illuminiert.

Duisburg lässt Theater, Rathaus, Stadtwerketurm, Mercatorhalle und Landschaftspark in Rot erstrahlen. Außerdem dabei: Der Steinhof Huckingen, die Plattenküche, das Brauhaus Mattlerhof, Dupré Eventgastronomie, die Frank Schwarz Gastro Group und Höhnerbach Veranstaltungstechnik.

OB Sören Link: „Für uns als Stadt Duisburg war schnell klar, dass wir uns an dieser Aktion beteiligen werden, um unsere Solidarität mit diesem für Duisburg wichtigen Wirtschaftszweig zu zeigen und den von Existenzängsten betroffenen Menschen Mut zu machen.“