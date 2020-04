Im Februar war das Vorseil bei Reparaturarbeiten in eine Schiffsschraube geraten. Nun unternimmt Amprion über dem Rhein bei Duisburg einen zweiten Reparatur-Versuch.

Rhein Reparatur an Hochspannungsleitung – Rhein wird gesperrt

Duisburg. Im zweiten Anlauf möchte Netzbetreiber Amprion die Hochspannungsleitung über dem Rhein bei Duisburg reparieren. Fluss wird für Schiffe gesperrt.

Netzbetreiber Amprion unternimmt am Samstag den zweiten Versuch, eine Hochspannungsleitung über dem Rhein bei Duisburg zu reparieren.

Eine erste Reparatur scheiterte am 22. Februar: Damals war bei starker Strömung ein Vorseil in eine Schiffsschraube geraten. Die Aktion musste daraufhin abgebrochen werden.

Duisburg: Erdseil über dem Rhein riss im Februar

Am Samstag soll nun endlich ein neues Erdseil gespannt werden. Dafür wird der Rhein in Höhe Serm ab 10 Uhr für voraussichtlich vier Stunden für den Schiffsverkehr gesperrt. Das alte Erdseil war am 11. Februar während des Sturmtiefs „Sabine“ gerissen. Das Seil dient dem Blitzschutz der Stromleitungen.

Arbeiter beobachteten Robbe im Rhein

Arbeiter mussten das defekte Erdseil Anfang Februar mit den Händen aus dem Wasser ziehen. Der Einsatz machte auch deshalb Schlagzeilen, weil sie dabei eine Robbe im Wasser beobachteten und sie fotografierten.