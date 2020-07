Raubüberfall im Dellviertel – Taxifahrer im Touran gesucht

Duisburg. Eine Seniorin aus Duisburg hat sich nach einem Raub ihr Handy zurückerobert. Die Polizei sucht dringend einen Taxifahrer als Zeugen des Überfalls.

Nach zwei Raubüberfällen am Dienstagmorgen in der Nähe der Friedrich-Wilhelm-Straße in Duisburg sucht die Polizei einen Taxifahrer im VW Touran als wichtigen Zeugen.

Bei einem der Überfälle entriss ein Unbekannter laut Polizeiangaben einer 80-Jährigen das Smartphone und flüchtete mit der Beute in das Taxi. Doch die Rentnerin handelte schnell: Sie setzte hinterher, riss die Tür auf und forderte ihr Smartphone zurück. Der offenbar verblüffte Räuber gab der Frau das Handy wieder und rannte in Richtung Hauptbahnhof davon.

Die Vernehmung eines weiteren Zeugen hat ergeben, dass es sich bei dem beteiligten Taxi um einen VW Touran gehandelt haben soll. Die Polizei sucht nun den Fahrer: Er wird gebeten, sich unter 0203 2800 zu melden.