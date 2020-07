Tätersuche Räuber reißen Seniorinnen in Duisburg Taschen vom Arm

Duisburg. In gleich zwei Fällen haben Räuber am Sonntag in Duisburg Seniorinnen beraubt. Ein Täter soll laut Beschreibung erst 16 Jahre alt sein.

In gleich zwei Fällen haben Räuber am Sonntag Seniorinnen in Duisburg die Handtasche entrissen.

Um 12.50 Uhr traf es am Burgplatz eine 89-Jährige: Ein unbekannter Täter riss ihr im Vorbeirennen die Tasche von der Schulter und flüchtete. Bei dem Versuch die Tasche festzuhalten, stürzte die Seniorin und verletzte sich. Laut Beschreibung war der Räuber erst 16 Jahre alt. Er soll 1,55 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt ein schwarzes T-Shirt getragen haben.

Duisburg-Neudorf: Räuber entreißt 90-Jähriger die Handtasche

Ein zweiter Handtaschenraub ereignete sich wenig später in Neudorf: An der Kammerstraße zerrte der Täter gegen 14 Uhr einer 90-Jährigen die Tasche von der Schulter. Mit seiner Beute rannte der Mann in Richtung Bismarckstraße davon. Er soll zwischen 30 und 50 Jahre alt sein.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

In beiden Fällen hofft die Polizei bei der Tätersuche auf Zeugenhinweise. Diese nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.