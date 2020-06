Radfahrer fährt in Duisburg über Rot und kollidiert mit Fiat

Ein Radfahrer und ein Fiat waren in Duisburg-Obermeiderich in einen Unfall verwickelt.

Duisburg. Ein Radfahrer ist in Duisburg-Obermeiderich über Rot gefahren und mit einem Fiat zusammengeprallt. Der 72-Jährige hatte Alkohol getrunken.

Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist in Obermeiderich über eine rote Ampel gefahren und mit einem Fiat kollidiert. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr der Senior am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr auf dem Radweg an der Emmericher Straße in Richtung Obermeidericher Straße. An einer roten Ampel wollte er dann die Straße überqueren.

Unfall in Duisburg: Radfahrer im Krankenhaus

Ein 33-Jähriger in einem Fiat konnte nicht mehr ausweichen, prallte mit dem Radfahrer zusammen. Der 72-Jährige wird nun in einem Krankenhaus stationär behandelt. Weil er dort zugab, Alkohol getrunken zu haben, entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

