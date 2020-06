Polizei stoppt illegales Rennen mit 300-PS-Autos in Duisburg

Die Polizei hat in der Nacht ein illgales Autorennen in Duisburg gestoppt.

Duisburg. Die Polizei hat in der Nacht ein illegales Autorennen in Duisburg gestoppt. Die Beamten stellten einen Audi S4 und einen BMW M2 sicher.

In Duisburg hat die Polizei in der Nacht auf Samstag ein illegales Autorennen gestoppt. Die 53- und 27-jährigen Autofahrer warteten zunächst an einer Ampel an der Friedrich-Ebert/ Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße und lieferten sich laut Polizeimeldung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit stark überhöhter Geschwindigkeit, nachdem die Anzeige auf Grün gewechselt hatte.

Die Polizei stellte einen BMW M2 und einen Audi S4 mit jeweils weit über 300 PS sowie die Führerscheine der Fahrer sicher und leitete ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen ein. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. (dpa)

