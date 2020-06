Festnahme Polizei fasst Diebes-Trio mit reichlich Beute in Duisburg

Duisburg. Mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet waren drei junge Diebe in Duisburg-Walsum unterwegs. Die Polizei fasst sie und stellt Diebesgut sicher.

Bei einem Garagen-Einbruch in Duisburg-Walsum wurden drei Diebe am Donnerstag gegen 15.30 Uhr von Zeugen beobachtet. Sie sprachen das Trio auf der Friedrich-Bunte-Straße an, darauf flüchteten die Einbrecher mitsamt einem Fahrrad und einer Bohrmaschine.

Die Polizei konnte die 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen aufspüren und durchsuchen. Dabei entdeckten die Beamten zwei weitere hochwertige Fahrräder, einen Teleskopschlagstock und Marihuana in zwei Druckverschlusstütchen.

Gegen die jungen Männer wird jetzt wegen Diebstahls mit Waffe ermittelt.