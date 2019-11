Einbrecher Polizei Duisburg nimmt Einbrecher-Duo in Neudorf fest

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg-Neudorf zwei Einbrecher an der Flucht gehindert. Das Duo hatte vorher versucht, in ein Einfamilienhaus einzusteigen.

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die am Sonntagmittag in ein Einfamilienhaus in Neudorf einbrechen wollten.

Laut Polizei beobachtete ein 28-Jähriger um 13.37 Uhr ein Duo dabei, wie es versuchte, eine Haustür an der Gneisenaustraße aufzuhebeln. Als das misslang, liefen die beiden dunkel gekleideten Männer davon. Der Zeuge alarmierte die Polizei.

Polizei Duisburg ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl

Auf dem Weg zum Einsatzort fielen einer Streifenbesatzung die Männer auf der Koloniestraße auf. Als die Polizisten sie aufforderten stehenzubleiben, rannten sie in unterschiedliche Richtungen los. An der Kreuzung Sternbuschweg/Koloniestraße holten die Einsatzkräfte dann einen 23-Jährigen ein, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Seinen 24 Jahre alten Komplizen nahm eine weitere Streifenwagenbesatzung auf der Koloniestraße fest.

Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Polizisten Handschuhe, Schraubendreher, Pfefferspray und Funkgeräte. Die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Die Experten prüfen auch, ob weitere Einbrüche auf das Konto der jungen Männer gehen.