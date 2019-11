Observierung soll Einbrecher in Duisburg überführt haben

Duisburg. Elf Einbrüche, die meisten in Duisburg, werden einem 30-Jährigen vorgeworfen. Der Verteidiger hat allerdings Zweifel an den Ermittlungsmethoden.

Wegen elf Wohnungseinbrüchen steht ein 30-jähriger Mann vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz. Zwischen November 2017 und seiner Festnahme am 5. Februar dieses Jahres – seitdem sitzt er in Untersuchungshaft – soll der Kosovare ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorwiegend in Duisburg in Wohnungen eingestiegen sein und dabei Bargeld, Schmuck, Elektronikartikel, Textilien und Parfüm im Wert von mindestens 40.000 Euro erbeutet haben.

Die Masche des Einbrechers war immer die selbe: In den Nachmittags- oder Abendstunden, wenn es mindestens schon dämmerte, soll er zur Tat geschritten sein. Er erkletterte Balkons, hebelte Türen oder Fenster auf. In zwei Fällen soll er zu einem Stein gegriffen und damit eine Scheibe eingeschlagen haben, um nach Beute suchen zu können.

30-Jähriger soll vor allem in der Innenstadt und im Süden aktiv gewesen sein

Die Tatorte lagen vor allem in der Innenstadt und im Duisburger Süden. In drei Fällen blieben die Taten im Versuch stecken, weil die Bewohner ihre Fenster und Türen zu gut gesichert hatten.

Offenbar hatte die Polizei diverse Mitglieder von Einbrecher-Banden, die in bestimmten Lokalen ihr Hauptquartier gehabt haben sollen, bereits überwacht. Durch Zufall soll dabei auch der Angeklagte ins Visier der Ermittler geraten sein.

Verteidiger äußerte Zweifel an den Ermittlungsmethoden

Der Verteidiger vermochte mögliche Querverbindungen anhand der Ermittlungsakten allerdings nicht zu erkennen. Ohne diese Hintergrund-Informationen werde sein Mandant zunächst schweigen, kündigte er an. „Ich kann meinem Mandanten nicht guten Gewissens raten, hier einfach alles abzunicken, wenn wir nicht nachvollziehen können, wie man im Einzelfall auf ihn gekommen ist und es scheinbar neben seinen DNA-Spuren an einigen Tatorten auch noch weitere Spurenleger gibt.“ Für den Prozess sind bis Ende November zwei weitere Sitzungstage vorgesehen.