Nord. Das Semester der VHS beginnt im Februar . Hier gibt es einen Überblick über die Kurse im Norden zu den Themen Gesundheit, Geschichte und Natur.

VHS Duisburg: Natur, Geschichte und Gesundheit im Norden

Im Februar beginnt das neue Volkshochschulsemester in Duisburg, und auch in den nördlichen Stadtteilen wird eine Menge geboten. Wir haben die Kurse aus den Themenbereichen Natur, Gesundheit und (Stadt-) Geschichte zusammengestellt.

Führung über die Halden

Gleich zwei Mal führt Dr. Johannes Meßer über Halden im Duisburger Norden. Am Samstag, 20. Juni, geht es um die Schlacken- und Bergehalde in Wehofen und um die Tier- und Pflanzenarten, die im Ruhrgebiet sonst kaum zu finden sind. Die Teilnahme ist kostenlos, die Gruppe trifft sich um 14 Uhr am Deponieeingang von Thyssen auf der Leitstraße. Am Samstag, 13. Juni, führt Meßer über die ehemalige Berliner Halde auf der Berliner Straße und erklärt die Bedeutung der nahen Alten Emscher für die Tiere und Pflanzen. Die Teilnahme ist umsonst, los geht es um 14 Uhr an der Ecke Berliner Straße, Wiesbadener Straße.

Insekten im Landschaftspark

Tobias Rautenberg bringt den Duisburgern die Insektenvielfalt im Landschaftspark Duisburg-Nord näher, die Bodenvielfalt im Industriedenkmal bietet vielen seltenen Tieren einen idealen Lebensraum. Die Teilnahme am Samstag, 8. August, ist kostenlos, die Gruppe trifft sich um 14 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Delta-Musikparks, Hamborner Straße 40.

Die Ruhraue in Meiderich

Die Ruhraue im Städtedreieck Duisburg/Mülheim/Oberhausen ist industriell und landwirtschaftlich geprägt und bietet Lebensräume für fremdländische Tier- und Pflanzenarten. Die Gruppe trifft sich am Samstag, 22. August, um 14 Uhr an der Ecke Emmericher Straße/ Speldorfer Straße, die Teilnahme ist auch hier kostenlos.

Wie die Märzrevolution Hamborn und Neumühl veränderte

Im Jahr 1920 wurde in Berlin gegen die Reichsregierung geputscht, in Folge dessen riefen Arbeiterparteien und Gewerkschaften zum Generalstreik auf. Diesem Aufruf folgten auch 330.000 Arbeiter im Ruhrgebiet und bildeten die „Rote Ruhrarmee“. Wie die Revolution bis zu ihrer Niederschlagung auch Hamborn und Neumühl beeinflusste erklärt Heimatvereinsvorsitzender Jörg Weißmann am Freitag, 27. März, um 18 Uhr im Bürgerhaus Neumühl, Otto-Hahn-Straße 49. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Das Kriegsende in Hamborn, die KöPi-Brauerei und eine Radtour durch Marxloh

Na dann Prost: Die VHS Duisburg bietet auch eine Führung durch die KöPi-Brauerei an Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Am 28. März rollten die US-Panzer durch Hamborn und beendeten die Schreckensherrschaft des NS-Regimes auch im Duisburger Norden. Am Mittwoch, 20. Mai, informiert Jörg Weißmann um 16 Uhr im Rathaus Hamborn, Duisburger Straße 213, über diese Zeit. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Donnerstag, 30. April, geht es um 18 Uhr durch die KöPi-Brauerei, Friedrich-Ebert-Straße 308. Es gibt Einblicke ins Brauverfahren, Infos zum Produktionsablauf und zur Geschichte der Brauerei, die heute zur Bitburger-Gruppe gehört. Die Teilnahme kostet 21 Euro, inklusive Begrüßungsgetränk und einem kleinen Imbiss.

Auf dem Drahtesel durch Marxloh geht es am Samstag, 16. Mai, um 11 Uhr. Es geht vorbei an markanten Gebäuden und grünen Parks, außerdem gibt es auch eine halbstündige Mittagspause. Ein verkehrssicheres Fahrrad ist Voraussetzung, die Tour startet am Haupteingang des Landschaftsparks, Emscherstraße 71, und kostet 10 Euro.

Von Sprudelwasser und Recycling

Der Getränkeriese Hövelmann gewährt Einblicke in seine Produktion und in sein hauseigenes Museum. Bei der Führung am Montag, 2. März, geht es ab 11 Uhr auch durch die vollautomatische Abfüllanlage von Hövelmann. Treffpunkt ist die Römerstraße 109, die Teilnahme kostet 5 Euro.

Am Samstag, 25. April, können die Duisburger hinter die Kulissen des Recyclinghofs Duisburg-Nord schauen. Ab 11 Uhr geht es über den Abfalllernpfad und durch die aufwändige Logistikanlage des Recyclinghofs. Der Treffpunkt ist Im Holtkamp 84, die Teilnahme ist kostenlos.

Psychopharmaka, psychische Erkrankungen und Krisenbewältigung

Um den Nutzen von richtig ausgewählten und dosierten Psychopharmaka bei psychischen Störungen geht es am Donnerstag, 12. März, um 17 Uhr in den Räumen der Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft (PHG), Gehrstraße 54. Die Teilnahme ist kostenlos, eine gesonderte Anmeldung unter 0203/348760 ist erforderlich.

Wie gehe ich mit der psychischen Erkrankung eines Familienmitglieds um? Darum geht es am Donnerstag, 2. April, um 17 Uhr in der PHG, Gehrstraße 54. Irmela Boden, Tochter eines psychisch erkrankten Vaters, schildert ihre Entwicklung und ihren Umgang mit der Situation. Die Teilnahme ist kostenlos, eine gesonderte Anmeldung unter 0203 348760 ist erforderlich.

Selbsthilfegruppen sind bei psychischen Krisen von unschätzbarem Wert. Wie diese Gruppen funktionieren, was sie leisten und wie man sie findet erklärt Anja Hoppermann am Dienstag, 12. Mai, um 17 Uhr in der PHG, Gehrstraße 54. Die Teilnahme ist kostenlos, eine gesonderte Anmeldung unter 0203 348760 ist erforderlich.