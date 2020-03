Die Tafel Duisburg verteilt am Mittwoch, 1. April, in ihrer Ausgabestelle an der Gelderblomstraße 2 in Meiderich, wieder Lebensmittel. Zunächst werden 25 fertig gepackte Tüten mit Lebensmitteln ausgegeben. Wer ein solches Lebensmittelpaket bekommen möchte, muss sich zuvor telefonisch melden. Die ersten 25 Anrufer kommen zum Zuge.

„Wir haben überlegt, wie wir es anstellen können, dass die Lebensmittelausgabe in der derzeitigen Situation sicher vonstatten geht“, sagt Günter Spikofski, Geschäftsführer der Tafel. Damit es kein Gedränge gibt, werden nur 25 Menschen zugelassen. Außerdem gibt es zur Zeit ausschließlich abgepackte Tüten, die schnell ausgegeben werden können. Die Ehrenamtlichen tragen Mundschutz und Handschuhe. Statt einer schützenden Plexiglasscheibe haben die Helfer eine transparente Schutzwand aus Folie gebastelt. Das ist preiswerter.

Eventuell ein zweiter Termin pro Woche in Duisburg-Meiderich

Wenn es gut läuft, könnte das Angebot erweitert werden. Spikofski: „Eventuell können wir dann 30 Tüten ausgeben oder einen zweiten Ausgabetermin in der Woche anbieten.“ Die Ausgabe in der Meidericher Zentrale der Tafel ist die erste von drei Anlaufstellen in Duisburg, die seit dem Beginn der Corona-Krise wieder öffnet. Die Ausgabe in Marxloh fällt erst mal bis auf weiteres aus. „Da sind wir in einem Gebäude der Evangelischen Kirche. Und diese Häuser sind zur Zeit geschlossen“, so Spikofski. Auch eine Wiedereröffnung des Hochfelder Standorts ist noch nicht geplant.

Etwa 50 alten und kranken Menschen bringen Mitarbeiter der Tafel die Lebensmittel nach Hause. In den letzten Wochen haben die Helfer weniger Lebensmittel eingesammelt. Deshalb ist gerade das Brot knapp. Dafür beinhalten die Lebensmitteltüten viele andere Dinge - Obst, Gemüse und haltbare Esswaren. In Restaurants hat die Tafel nicht gesammelt. „Die haben oft fertig zubereitetes Essen, das können wir nicht verteilen“, sagt Günter Spikofski.

Wer eine der Lebensmitteltüten am Mittwoch in Meiderich abholen möchte, kann am Dienstag ab 9 Uhr in der Geschäftsstelle der Tafel anrufen: 0203-350180.