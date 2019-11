Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Synagoge der Hamborner Gemeinde wurde zerstört

In Hamborn gab es seit 1905 eine jüdische Gemeinde, die schnell anwuchs und ihren Zenit Ende der 1920er Jahre mit mehr als 800 Mitgliedern erreichte. Deren Synagoge stand in der Kaiser-Friedrich-Straße und wurde bei den Pogromen 1938 zerstört, obwohl sie wenige Tage zuvor in „arischen“ Besitz übergegangen war.

Aktuell besteht die gemeinsame Jüdische Gemeinde für Duisburg, Oberhausen und Mülheim aus gut 2500 Mitgliedern.