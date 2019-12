Die Sporthalle der Schule am Bergmannsplatz in Duisburg-Neumühl ist seit Monaten gesperrt.

Neumühl. Die gesperrte Sporthalle der Schule am Bergmannsplatz in Neumühl soll im kommenden Jahr saniert werden. Die Bezirksvertretung tagt im Januar.

Sporthalle der Schule am Bergmannsplatz wird saniert

Die Sporthalle der Schule am Bergmannsplatz soll im kommenden Jahr umfassend saniert werden. Entsprechende Vorplanungen seien bereits abgeschlossen, teilte die SPD-Ratsfraktion am Freitagmorgen mit. Demnach soll der Bezirksvertretung Hamborn im Januar 2020 eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt werden. Danach soll die Sanierung beginnen.

Neubau der Sporthalle ist technisch nicht möglich

Seit Monaten ist das Gebäude gesperrt. Christopher Hagenacker, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bezirksvertretung, hätte eigentlich am liebsten einen Neubau gesehen. „Das ist leider nicht im Sinne der Schüler umsetzbar“, berichtet Hagenacker jetzt. Das hätte eine kurzfristige, grobe Herrichtung der aktuellen Sporthalle vorausgesetzt, so dass zumindest eingeschränkt der Schulsport gefahrlos ausgeübt werden könnte. Das sei aber aus fachlicher Sicht nicht möglich. „Bis zur Fertigstellung einer neuen Halle könnte kein Schulsport an der Grundschule am Bergmannsplatz stattfinden“, sagt Hagenacker. Ein Neubau würde voraussichtlich drei bis vier Jahre Planung und Umsetzung in Anspruch nehmen.

Dennoch freue man sich jetzt, dass die Gespräche mit dem städtischen Immobilien Management Duisburg (IMD) und der Duisburger Stadtspitze zumindest im Hinblick auf eine Sanierung Erfolg hatten, so die Mandatsträger der Neumühler SPD in der Mitteilung.