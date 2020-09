Seltenes Jubiläum: 50 Dienstjahre im Fahrner Krankenhaus

Duisburg-Röttgersbach. Dieses Dienstjubiläum ist selten: Seit 50 Jahren arbeitet Gabriele Schörken im Fahrner Krankenhaus in Duisburg. Begonnen hat sie im Morian-Stift.

Für so lange Treue zum Fahrner Krankenhaus gab’s einen dicken Blumenstrauß von Franz Hafner, dem Geschäftsführer des Evangelischen Klinikums Niederrhein: Seit 50 Jahren ist Gabriele Schörken im Haus und sie wird noch ein wenig bleiben. Der Ruhestand beginnt für die Hambornerin, die in der Nähe der Klinik in Röttgersbach lebt, Ende Januar 2021.

Mit dem Teddy zum ersten Arbeitstag

Gerade 15 Jahre alt war sie, als sie 1970 ihre kaufmännische Lehre begann im Morian-Stift, dem Vorläufer des Ev. Krankenhauses Nord. Am ersten Tag hatte sie ihren Teddy mitgebracht. „Du bist zum Arbeiten hier, nicht zum Spielen“, hörte Gabriele Schörken von Ausbilderin Margarethe Hofer. „Ich habe mich aber immer gut mit ihr verstanden“, betont sie.

Noch vor Ende der Ausbildung wechselte in das neu errichtete Krankenhaus, arbeitete dort in der Patientenaufnahme und der Poststelle. „Eigentlich sollten es nur sechs Wochen werden, daraus wurden 20 Jahre.“ Es folgten 14 Jahre in der Rechnungsprüfung, seit 2004 ist Gabriele Schörken im Archiv eingesetzt, half zwischendurch auch in den anderen Häusern des Verbundes in Dinslaken und Oberhausen aus. „Am besten“, sagt sie, „hat’s mir in der Aufnahme gefallen. Da kommt man mit vielen Menschen zusammen. Aber ich wollte nie woanders arbeiten. Hier habe ich mich immer wohl gefühlt.“

Ihre Planung für den Ruhestand beginnt schon. Mehr Zeit wird dann sein für Bücher, Filme, Musik und Bergwanderungen, ihre Leidenschaften. Und wenn Neil Young, den sie schätzt, auf seiner Tournee in Deutschland Station macht, wird Gabriele Schörken wieder in der ersten Reihe stehen.