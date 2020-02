Sarah Süselbeck ist gebürtige Walsumerin. Sie studierte in Leipzig und Halle Theologie und machte in Wuppertal ihr Examen. Sie krönte ihre Ausbildung mit einem einjährigen Studienaufenthalt in Rom.

Ihr Vikariat und ihre erste Anstellung hatte sie in der Gemeinde Trinitatis in Wedau. Danach kam eine Stelle an der Salvatorkirche in der Duisburger Altstadtgemeinde. Die vergangenen vier Jahre war sie Schulpfarrerin am Max-Planck-Gymnasium in Meiderich.