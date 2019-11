Komplett sanierte Kita in Duisburg-Neumühl ist ausgebucht

Duisburg-Neumühl. In Duisburg-Neumühl ist eine gut 40 Jahre alte Kita für 1,2 Millionen Euro saniert und modernisiert worden. Es gab Probleme mit „Altlasten“.

Mit großem Tamtam hat die Stadt Duisburg am Mittwoch ihre komplett sanierte Kindertagesstätte an der Rügenstraße in Neumühl offiziell eingeweiht. Tatsächlich ist sie bereits seit einigen Monaten wieder in Betrieb, die Arbeiten rundum waren aber noch nicht komplett abgeschlossen. Deshalb hatte man sich entschieden, die Wiedereinweihung erst jetzt durchzuführen. Die Sanierung war unter anderem wegen riskanter Baumaterialien nötig geworden.