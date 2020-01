Zum Feiern nach Männerart laden die Marxloher Jecken und die KG Rot-Weiß Hamborn-Marxloh wieder ins Hotel Montan. Bei der Herrensitzung gibt es eher weniger Deko und sparsame Kostüme, dafür umso mehr zu trinken. Die beiden diskreten Herren in Schwarz mit Sonnenbrille und Hut gönnen sich vor der Tür noch einen kurzen Moment zum Durchatmen, bevor sie als neues Moderatorenduo den ausverkauften Saal stürmen.

Kevin Getzel, der Geschäftsführer der Jecken und Axel Koch, in gleicher Funktion bei den Rot-Weißen tätig, wollen allerdings nicht mit den Men in Black verwechselt werden. „Wir machen keine Alienabwehr, wir sind die Blues Brothers und wir haben auch kein Blitzdings dabei“, stellt Getzel klar und Koch ergänzt: „Wer sich hinterher nicht mehr an die Sitzung erinnert, der ist dafür ganz alleine verantwortlich.“ Die handlichen Bierfässchen zum Selberzapfen und die turmhohen Glaszapfsäulen für Mixgetränke aller Art auf den Tischen könnten allerdings auch etwas mit damit zu tun haben.

Marxloher Showtanzgruppe in Disney-Kostümen

Das männliche Feiervolk hat schon vorgeglüht, ist richtig gut drauf und begrüßt die Blues Brothers überschwänglich. Auch Comedian John Doyle hat als erste Nummer bei den Herren leichtes Spiel. Der amerikanische Komiker mit dem charmanten Akzent hat nach eigenen Angaben immer Pornos geguckt, um sein Deutsch zu verbessern. Ob es aber wirklich eine gute Idee war, seine Aufenthaltsverlängerung bei dem zuständigen Beamten mit „Gib es mir, du Hengst“, zu beantragen, muss er noch abwarten. Wie man die Herzen des Duisburger Publikums gewinnt, weiß er dafür ziemlich genau. „Irgendwann spielt der MSV wieder in der ersten Liga“, sagt er und wird mit wildem Jubel aus der Ecke belohnt, in der die Zebraschalträger sitzen, die sich wohl nicht nur als Fans verkleidet haben.

Dann kommen die Mädels von der Showtanzgruppe der Jecken. In ihren Disney-Kostümen von der rosa getupften Minnie Maus über Arielle bis hin zur Königin der Plüschlöwen sehen sie doch eher niedlich aus, als übertrieben sexy. Das ist auch gar nicht nötig. Die Herren gehen auch so ordentlich mit und feiern den Auftritt der tierisch bunten Tanztruppe frenetisch. Als Zugabe erklingt die schnelle Version von Laudato Si.

Bei den Karnevalisten beginnt schon der Vorverkauf für 2021

Die Showtanzgruppe der Marxloher Jecken kam in Disney-Kostümen von der rosa getupften Minnie Maus über Arielle bis hin zur Königin der Plüschlöwen auf die Bühne. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Was früher allenfalls im kirchlichen Unterricht gepriesen wurde, lässt heute Tanzmädchenbeine und Männerherzen höher schlagen. Vor dem Saal freuen sich die Vereinsvorstände über die gute Stimmung. „Ärger mit Sitzungsgästen oder irgendwelches Theater hier im Umfeld hatten wir noch nie“, stellt ein weibliches Vorstandsmitglied der Jecken fest. Sie findet, das Marxloh auch in diesem Punkt besser ist, als sein Ruf. „Die wissen hier eigentlich alle, wann sie genug haben“, fügt sie noch an.

Gegen halb vier Uhr nachmittags wird die lange Herrensitzung nach elf Programmpunkten zu Ende gehen. Dann beginnt sofort der Vorverkauf fürs nächste Jahr. Und die nächste Herrensitzung wird auch wieder komplett ausverkauft sein, für diese Voraussage brauchen die Vorstände der beiden beteiligten KGs keine Kristallkugel.