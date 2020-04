Hunde in der geschützten Walsumer Rheinaue anleinen

Das Hochwasser ist so weit zurückgegangen, dass man die Walsumer Rheinaue problemlos betreten kann. Vom Zugang der Kleinen Wardtstraße ist die Rheinaue gut zu erreichen. Autofahrer können ihren Wagen in der Nähe, auf dem Parkplatz an der Königstraße parken.

Die Auenlandschaft entstand durch Bergsenkungen des Kohleabbaus. Seit 1991 steht das Gebiet unter Naturschutz.

Hunde müssen im Naturschutzgebiet angeleint werden. „Wir haben gerade auch in der Rheinaue Walsum viele Bodenbrüter. Bei uns zu Hause würden wir ja auch keinen Riesenhund durch unsere Kinder- und Schlafzimmer rennen lassen, wenn wir Kleinstkinder im Haus haben“, appelliert Kerstin Ciesla vom BUND an die Hundehalter.