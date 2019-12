Duisburg. Damit an Weihnachten möglichst kein Duisburger Kind ohne Geschenke bleiben muss, sammelt Elias (6) Geld. Die Idee kam nach Erzählungen seiner Oma.

Grundschüler Elias (6) sammelt Geschenke für andere Kinder

„Lego-Autos, ein Monopoly-Spiel, eine Riesentafel Schokolade“ – ganz aufgeregt zählt Elias die Geschenke auf, die er gerade am Vortag besorgt hat. Nicht etwa für Freunde oder Familie sind diese Geschenke gedacht, sondern für andere Kinder, die Elias gar nicht kennt. Bei deren Eltern aber das Geld für eine Weihnachtsbescherung nicht reicht. Schon seit einem Jahr sammelt der Sechsjährige aus Duisburg-Meiderich. Seit kurzem bekommt er Unterstützung von Künstler Karl-Heinz Tobiesen, mit dem er inzwischen 700 Euro zusammenbekommen hat.

Es war Elias’ Oma, die ihn zum Nachdenken brachte. Im vergangenen Winterurlaub hatte die von ihrer Kindheit erzählt. Geschenke gab es selten, alle paar Jahre mal eine Puppe. Als Elias dann erfuhr, dass es auch heute in Duisburg noch Kinder gibt, die keine Weihnachtsgeschenke bekommen, oder, viel schlimmer, nicht genug zu essen haben, ließ ihm das keine Ruhe mehr.

Elias hat die ganze Familie für seine Spendenaktionen rekrutiert

„Elias ist es wichtig, immer cool zu wirken“, sagt seine damalige Kindergärtnerin Beate Faller-Mrosk. Als er nach dem Urlaub plötzlich für andere Kinder sammeln wollte, habe sie das umso mehr gerührt. „Da schießen einem schon kurz mal die Tränen in die Augen“, sagt die Leiterin der Kita im Familienzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Obermeiderich. Die Kita besucht Elias mittlerweile nicht mehr – er geht jetzt zur Schule.

Seine Mutter Stefanie erinnert sich an die Zeit nach dem Winterurlaub und den Tatendrang ihres Sohnes: „Er hat die ganze Familie rekrutiert.“ Es fing mit selbst gebackenem Kuchen und Plätzchen an, die Mama und Papa auf der Arbeit verkaufen sollten. „Am liebsten wäre Elias mit einem Bauchladen über die Von-der-Mark-Straße gelaufen“, erzählt Stefanie, „da mussten wir ihn dann ein wenig bremsen“. Natürlich ist die Mama mächtig stolz auf ihren Sohn, der so ein großes Herz hat.

Stolze Bilanz: 800 Euro in der ersten Hälfte des Jahres gesammelt

Im Frühjahr bot sich Elias dann die erste etwas größere Gelegenheit. Mit der Großmutter bastelte er Windlichter und andere Deko-Gegenstände, um sie auf dem Ostermarkt des Familienzentrums zu verkaufen. Die Kirchengemeinde legte noch Geld vom Erlös einer Vernissage dazu. Elias’ stolze Bilanz im Sommer: 800 Euro. Die verteilte er auf drei gemeinnützige Projekte. Diese Projekte helfen dabei, Kindern in Duisburg Bildung, angemessene Ernährung und Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Von Elias’ Aktionen erfuhr im Sommer auch Karl-Heinz Tobiesen. Tobiesen malt seit Jahrzehnten, leben konnte er von seiner Kunst nie. Aber das Leben von anderen vielleicht ein bisschen besser machen, dachte er sich. Also beschloss der 85-Jährige, mit seinen Bildern Elias zu unterstützen. „Ich habe selber schlimme Zeiten durchgemacht, in denen das Geld kaum gereicht hat“, sagt der gelernte Textileinzelhandelskaufmann. „Ich weiß, was Armut bedeutet.“

Persönliche Erinnerungen treiben Karl-Heinz Tobiesen an

Tobiesen hat fast 40 seiner Bilder gespendet, um sie im Familienzentrum zum Verkauf auszustellen. Seine Kunst ist bunt und verspielt; Tobiesen malt nicht nur, sondern schleudert teilweise die Farbe auf die Leinwand. Das, in Kombination mit dem guten Zweck, kommt bei den Eltern des Familienzentrums gut an: Mitte Dezember sind schon so viele Bilder verkauft, dass Tobiesen für Nachschub sorgen muss.

Als Künstler Karl-Heinz Tobiesen auf Elias’ Aktionen aufmerksam wurde, wollte er unbedingt helfen. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Es ist eine private Erinnerung, die Tobiesen ganz besonders antreibt. Nicht die eigene Armutserfahrung, sondern die eines anderen: „Nach dem Krieg kamen viele Flüchtlinge, die gar nichts hatten“, sagt der Künstler, der damals in Schleswig-Holstein lebte. An einem Weihnachtstag habe er einen traurigen Jungen auf der Straße gesehen, vielleicht zehn oder elf Jahre alt, der rief: „Wo bleibt denn der Weihnachtsmann?“ Auf Geschenke wartete der Junge in dem Jahr vergeblich.

Mit Tobiesens Hilfe hat Elias jetzt erneut einen hohen dreistelligen Betrag zusammenbekommen. Von den knapp 700 Euro soll zur Hälfte der Verein „Livingroom“ profitieren, von der anderen Hälfte hat Elias die Geschenke gekauft. Er unterstützt damit die Wunschbaum-Aktion des gemeinnützigen Meidericher Vereins Zebrakids.

Elias selbst wird es an Geschenken nicht so schnell mangeln – dafür sorgt schon die Größe seiner Familie. Zwölf bis 14 Menschen kommen an Heiligabend immer zusammen. Damit der Berg unterm Baum nicht allzu große Ausmaße annimmt, beschränken sich zumindest die Erwachsenen untereinander aufs Wichteln.