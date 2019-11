In der dunklen Jahreszeit wird mancher elektrische Engpass augenfällig, der sich den Sommer über im Keller verborgen hat. Wenn der schöne Lichterbogen, kaum dass er aus seiner Kiste aufgetaucht ist, nachhaltig den Beleuchtungsdienst verweigert, dann wird es Zeit für die Fachleute. Die treffen sich zum Glück jeden Monat im Begegnungs-und Beratungszentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Goeckingstraße in Beeck zum sogenannten Repair-Café. Dort bringen seit Sommer 2018 die Experten Lichtbogen kostenfrei wieder zum Leuchten zu oder Blutdruckgeräte zum Messen – oder helfen oft mit einem Rat.

Spätestens im Advent soll der Lichterbogen wieder leuchten. Norbert Renner (rechts) findet die Schäden schnell. Foto: Jörg Schimmel

Freilich kriegt auch das geballte Fachwissen von Norbert Renner, Michael Drecker, Günter Knöpfel und Abdella Youssfi nicht jedes Gerät wieder in Schwung. „Wenn die Wicklung durchgeschmort ist, dann stinken die Geräte nach Harz und ich weiß, da ist nix mehr zu machen“, sagt der pensionierte Elektroniker Norbert Renner bedauernd. Aber auch so ein trauriger Befund kann eine Hilfe sein, wie BBZ-Leiterin Cordula Römer festgestellt hat. „Wenn die Leute verbindlich wissen, da muss ein neues Teil angeschafft werden, dann tun sie das. Sie wollen aber nichts wegwerfen, was noch reparabel wäre“, sagt sie.

Mit den Reparaturen wollen die Bastler anderen Freude bereiten

Solche Ansichten kommen inzwischen wieder ernsthaft in Mode. Auch die Schwestern Doris Hein und Ingrid Herbers, die sich im BBZ ehrenamtlich engagieren, sind mit ihren Überzeugungen absolut auf der Höhe der Zeit. „Uns ging es vor allem um die Schonung der Ressourcen, als wir mit der Idee des Repair-Cafés um die Ecke kamen“, sagt Ingrid Herbers, die findet, dass weltweit schon mehr als genug Rohstoffe verschwendet werden.

Auf den Aufruf des BBZ meldete sich auch Abdella Youssfi, der in fünf verschiedenen Repair-Cafés in ganz Duisburg tätig ist. „Der hat uns hier erstmal gründlich beraten, wir sind ja quasi jungfräulich an die Sache rangegangen“, schmunzelt Cordula Römer. Norbert Renner bringt den Spaß am ehrenamtlichen Basteln auf den Punkt: „Hier kann ich anderen eine Freude machen, durch etwas, das ich kann und diese Erfolgserlebnisse sind leicht zu erreichen.“

Sogar Spezialwerkzeug für Spielekonsolen ist vorhanden

Mal eben ein Dampfbügeleise durchpusten, das nur verkalkt war und gar nicht kaputt ist. Oder einem alten Menschen mit etwas Geduld den Bedienungsfehler ausreden, der dazu führt, dass sich das vertrackte schnurlose Telefon neuerdings so seltsam anhört. Wenn jemand beim Basteln mit Hand anlegt, umso besser. Wer gerade nicht helfen kann, der gönnt sich einen Teller heiße Suppe oder ein Stück selbstgebackenen Kuchen aus den Händen von Ingrid Herbers.

Nord Jeden ersten Freitag im Monat geöffnet Das Beecker Repair-Café im Begegnungs-und Beratungszentrum der Awo ist an jedem ersten Freitag im Monat ab 12 Uhr in der Goeckingstraße 45 geöffnet. Die engagierten Bastler reparieren Elektrogeräte. Von Hausbesuchen und Großgeräten wie Waschmaschinen und Elektroherden lassen sie zwar die Finger. Aber alles, was man sich unter den Arm klemmen kann, darf man ihnen vorbeibringen.

Ihre Schwester bastelt indessen schon mal ein paar beleuchtete Türkränze für die Adventszeit und sortiert die Zellglasbeutel für die Plätzchen. Gegenüber freut sich Abdella Youssfi, weil er neuerdings einen Schraubendrehersatz speziell für Nintendo-Playboxen besitzt. Jetzt muss nur noch eine kaputte Playbox auftauchen, dann ist er der King.

Weil Norbert Renner doch gerade den Lichterbogen in der Mache hat, liegt über der Szenerie jetzt ein Hauch von Weihnachtswerkstatt. Der Kabelbruch, der dem alten Bogen das Leuchten austrieb, ist schnell beseitigt. Aber die Glühlampen sind auch alle hin. Renner seufzt: „Wenn die in Reihe geschaltet sind, dann braucht nur eine kaputt gehen und die anderen ziehen alle nach“, sagt er und fügt tröstend hinzu, „die kriegt man aber noch zu kaufen.“