Duisburg-Meiderich/Beeck. Die Politik in Meiderich/Beeck hat Buslinien und Haltestellen zusammengetragen und fordert, diese wieder in den Fahrbetrieb der DVG aufzunehmen.

Gut drei Monate nach Einführung des neuen DVG-Fahrplans wollen sich viele Duisburger weiterhin nicht mit diesem abfinden. In Meiderich/Beeck hat die Bezirksvertretung jetzt einige Buslinien und Haltestellen zusammengetragen und fordert, diese wieder in den Fahrbetrieb aufzunehmen. Mehrere Fraktionen haben zu diesem Zweck Anträge formuliert, die vom Gremium allesamt einstimmig angenommen wurden. Die Adressaten: Rat, Stadt und DVG, die angekündigt haben, den Nahverkehrsplan nach einigen Monaten noch einmal überprüfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen zu wollen.

Geht es nach den Bezirksvertretern in Meiderich/Beeck, werden folgende Linien und Haltestellen wieder verlängert beziehungsweise reaktiviert:

Linie 939, Obermeiderich

Eine verbesserte Anbindung Obermeiderichs an die Duisburger Innenstadt fordert die CDU-Fraktion. Die nimmt in ihrem Antrag Bezug auf die seit Oktober geänderte Streckenführung der Linie 939. Nicht nur viele Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum seien dadurch schlechter zu erreichen. Vor allem Schüler seien von dem Wegfall vieler Haltestellen betroffen, die Erreichbarkeit ihrer Schulen erschwert. Für die Kinder und Jugendlichen sei auch die zeitliche Taktung der Linie nicht optimal: Sie müssen jetzt am Hauptbahnhof aussteigen, wo sie morgens um 7:58 Uhr ankommen. Zwei Minuten später beginnt der Unterricht, wobei viele Schüler im Anschluss deutlich längere Fußwege zu ihrer jeweiligen Schule zurückzulegen hätten. Ein ähnliches Problem sieht die Bezirks-Union zur Mittagszeit, nach Unterrichtsschluss.

Haltestelle Biesenstraße

„Die Haltestelle Biesenstraße war Ausstiegspunkt für zahlreiche Bürger, die Einrichtungen und Lokalitäten der Von-der-Mark-Straße nutzen wollten“, heißt es in einem Antrag der SPD-Fraktion. Neben den vielen Einkaufsmöglichkeiten auf Meiderichs „Basarstraße“ sei es vor allem die medizinische Versorgung, die für viele Menschen jetzt kaum zu erreichen sei: Allgemeinmediziner, aber auch Fachärzte wie Urologen, Hautärzte oder HNO-Mediziner haben dort ihren Sitz. „Eine entsprechende medizinische Versorgung der Bürger im Bezirk kann nur dann gewährleistet werden, wenn diese Einrichtungen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind“, mahnen die Sozialdemokraten. Die Wiederaufnahme der Haltestelle Biesenstraße sei daher „unabdinglich und schnellstmöglich umzusetzen“.

Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus

Derselbe Antrag nennt das Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus an der Gerrickstraße als weiteren wichtigen Anlaufpunkt für die medizinische Versorgung. Wie auch beim St. Johannes Hospital in Hamborn müsse es den Bürgern ermöglicht werden, die Klinik zu Behandlungszwecken oder für Krankenbesuche mit Bus oder Bahn zu erreichen. Die Haltestelle „Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus“ befindet sich an der Bahnhofstraße und soll nach Auffassung der Bezirksvertreter reaktiviert werden.

Haltestelle Bürgermeister-Pütz-Straße

Ein Ort der Naherholung ist der Stadtpark. Vor allem, wenn irgendwann die Umgehungsstraße fertig ist, sollen Menschen aus Meiderich und den umliegenden Ortsteilen hier Ruhe und Entspannung finden. Minigolf, Spielplätze, ein Jugend- und Kulturzentrum – „ein wichtiger Anlaufpunkt im Meidericher Stadtgeschehen“, heißt in dem SPD-Antrag, der die Wiederaufnahme der nahe gelegenen Bushaltestelle an der Bürgermeister-Pütz-Straße fordert.

Linie 908, Bruckhausen

Die Verkürzung der Linie 908 hat bezirksweit wohl die lautesten Proteste hervorgerufen. Seit Umsetzung des Nahverkehrsplans fühlen sich in Bruckhausen viele Menschen schlicht abgehängt – die zuvor gute Verbindung nach Hamborn existiert nicht mehr. „In der Vergangenheit ist dieser Fahrabschnitt der Linie 908 stark ausgelastet gewesen“, widerspricht ein Antrag von Linkspartei und Grünen den Rechnungen der DVG, mit denen diese den Wegfall der Bruckhauser Haltestellen begründet hat. Nun müssten ÖPNV-Nutzer einen Umweg von 30 bis 45 Minuten in Kauf nehmen, um ihre Ziele in den umliegenden Stadtteilen zu erreichen. Leidtragende seien vor allem ältere Menschen sowie Schüler.

Im Fall der Linie 908 hatte die Stadt den Bruckhausern zuletzt Hoffnung gemacht, dass die Änderung am Fahrplan rückwirkend korrigiert werden könnte. Derzeit werden Verbesserungsvorschläge für den Nahverkehr in ganz Duisburg gesammelt. Die DVG berät in dieser Angelegenheit zwar die Stadt, kann aber selbst nur in ihrem Auftrag tätig werden.