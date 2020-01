Duisburg-Marxloh: Initiative wirbt spielend für Toleranz

Würfeln, raten, Spaß haben: Brettspiele sind vielfältig und für jedes Alter ein Genuss. Bei vielen bedarf es nur weniger Worte: Auch ohne Deutschkenntnisse ist viel Spaß garantiert. Diese Spiele stehen im Mittelpunkt der bundesweiten Initiative „Spielend für Toleranz“. Zur 100. Veranstaltung des Projekts hatten Mitglieder des Vereins ,,Spiel des Jahres’’ zum Brettspiele-Nachmittag in die Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh geladen und setzten ein Zeichen gegen Diskriminierung. Viele interessierte Mitspieler konnten sie allerdings nicht begrüßen.

14 Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren liegen bereit. Anstatt Klassiker wie Mensch-ärgere-dich-nicht oder Monopoly sind aktuelle, teilweise mehrfach ausgezeichnete Titel dabei: „Just One“, das aktuelle Spiel des Jahres, und die Tischfußballvariante „Klask“, die Aktionsspiele „Looping Louie“ und „Ice Cool“.

Das Spiel „Memoarr“,eine Memory-Variante, wurde beim Spielnachmittag in der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh auch vorgestellt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

,,Die Verkaufszahlen der Brettspiele steigen rasant’’, weiß Harald Schrapers, der Vorsitzende der Jury „Spiel des Jahres“. ,,Der Markt hat wirklich viele starke Spiele mit vielen kreativen Ideen zu bieten’’, ist er sicher.

Duisburger Kinder verschiedener Herkunft begeistert

Schrapers berichtet, dass die Aktion bisher viele Kinder verschiedener Herkunft begeistert hätte. ,,Ohne viele Worte können Kinder zusammen Spaß haben. Und die meisten Spiele bieten einen Lerneffekt, da man etwa bei Kartenspielen wie Memory neue Wörter dazulernt’’, sagt er.

Das gelte nicht nur für Kinder, die ihr Deutsch verbessern wollen. Sein Sohn habe so etwa englische Wörter gelernt. Doch die Tische, auf denen die Brettspiele bereit stehen, bleiben dieses Mal zunächst unbesetzt. Als nach einer halben Stunde noch immer niemand gekommen ist, legen die Unterstützer der Aktion los. Einige Schüler der Schule setzen sich an einen Tisch und versuchen sich an einer Art Memory.

Spiele sind kniffelig und spaßig zugleich

An einem anderen Tisch spielen unter anderem Frank Börner, SPD-Landtagsabgeordneter, mit dem Sohn von Thomas Zander, Leiter der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Marxloh. Bei dem Spiel „Ice Cool“ müssen sie ihre Spielfigur per Fingerschnipp durch Durchgänge schießen und so Punkte sammeln. Das ist kniffelig und spaßig, die Partien nehmen schnell Fahrt auf.

Nord Verkaufszahlen von Brettspielen steigen stark Auch wenn die Verkaufszahlen von Brettspielen stark steigen, liegt Deutschland nach Angaben von Harald Schrapers immer noch hinter anderen Ländern wie beispielsweise den USA zurück. „Dort werden prozentual noch viel mehr Spiele verkauft“, sagt der Vorsitzende der Jury „Spiel des Jahres“. In Konkurrenz zu Videospielen stehen Brettspiele laut Schrapers nicht. ,,Dafür sind beide viel zu unterschiedlich. Statistiken zeigen, dass viele beides kaufen.“

Schließlich finden doch einige interessierte Kinder aus Marxloh den Weg zum Spielnachmittag – auch sie sind Schüler der Herbert-Grillo-Gesamtschule. Begeistert probieren sie verschiedene Spiele aus. Und freuen sich schon auf weitere spannende Partien, beispielsweise im offenen Ganztag. Denn: Die Spiele bleiben an der Schule. ,,Wir lassen die Spiele immer an jeweiligen Einrichtungen, das ist wichtig’’, erklärt Schrapers.

Lernen durch Spielen ist das Motto

Lernen durch Spielen soll das Motto bleiben. ,,Man merkt beispielsweise, dass die Schüler oft einige Begriffe nicht kennen. Außerdem, das wurde auch in Marxloh deutlich, kennen sie zum Beispiel einige Tiere überhaupt nicht. Viele waren noch nie im Zoo’’, stellt er fest.

Schulleiter Zander freut sich über die Aktion. ,,Brettspiele sind an unserer Schule mittlerweile fester Bestandteil’’, sagt er. Schon seit einiger Zeit bietet man Brettspiele für die Kids des offenen Ganztags an. ,,Die Spiele sind sehr beliebt’’, sagt er.