Duisburg-Alt-Hamborn. Das „Kulturiges“ plant im Hamborner Ratskeller viele Veranstaltungen. In der ersten Jahreshälfte stehen vor allem Konzerte im Mittelpunkt.

Ob Konzerte, Lesungen oder Theateraufführungen – das Stadtteilzentrum „Kulturiges“ im Hamborner Ratskeller ist bekannt für sein vielfältiges Kulturangebot. Jetzt haben die Organisatoren das Programm für die erste Jahreshälfte 2020 vorgestellt. Der Fokus liegt dabei eindeutig auf der Musik, doch auch seinen Status als Bürgertreffpunkt möchte das „Kulturiges“ wahren. Wir geben einen Überblick über die Veranstaltungen von März bis Juni.

Kontakte knüpfen durch gemeinsames Frühstück

Ein wöchentliches Zusammentreffen findet im Hamborner Ratskeller im Rahmen des „Gemeinsam-Cafés“ statt. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ sollen sich die Gäste beim wöchentlichen Frühstück besser kennenlernen – eine Gelegenheit, im eigenen Viertel neue Kontakte zu knüpfen. Die gesellige Runde findet außerhalb der Schulferien jeden Mittwoch ab 10 Uhr statt. Es gibt keinen festen Eintrittspreis – die Veranstalter bitten alle Gäste um einen kleinen Beitrag.

Musikalisch wird es im Ratskeller am Freitag, 13. März: Das „Kulturiges“ lädt an diesem Tag um 20.30 Uhr zur 50. Ausgabe von „Martin’s City Jam“ ein. Die Reihe um den Hamborner Musiker Martin Hötte erfreut sich seit nunmehr fünf Jahren großer Beliebtheit. Für die Jubiläumsausgabe konnte Hötte die Blues-Band „Tres Amigos“ gewinnen. Zu deren Repertoire zählen neben Coversongs aus den Bereichen Rock und R’n’B auch eigene Kompositionen. Der Eintritt ist frei; die Veranstalter freuen sich über Spenden.

Einheimische und internationale Rockbands zu Gast im Ratskeller

Nur acht Tage später folgt der nächste musikalische Programmpunkt: Am Samstag, 21. März ist ab 20 Uhr die Rockband „Jay Jay & B4Blues“ im „Kulturiges“ zu Gast. Die fünfköpfige Gruppe interpretiert ausgewählte Klassiker der Rockmusik neu, darunter Songs von ACDC, Jimi Hendrix und den Rolling Stones. Aufregend soll es in jedem Fall werden: Die Band verspricht eine „groovige Reise durch die Untiefen der Rockmusikgeschichte“. Karten sind im Vorverkauf für acht Euro erhältlich; Tickets an der Abendkasse kosten zehn Euro.

Im Juni weht dann ein Hauch von internationalem Flair durch den Ratskeller: Die Londoner Rockband „Rollingexile“ tritt am Mittwoch, 24. Juni im „Kulturiges“ auf. Die Gruppe um Frontmann Charlie Hallinan wird ab 20 Uhr ihre Songs zum Besten geben. Leadsänger Hallinan ist in der Rockszene durchaus kein Unbekannter: Er stand bereits als Schlagzeuger für „U2“ auf der Bühne. Karten für das Konzert von „Rollingexile“ sind für acht Euro im Vorverkauf erhältlich.

Kontingent an Sozialtickets bei jedem Konzert im „Kulturiges“

Auch für die zweite Jahreshälfte sind bereits einige Veranstaltungen geplant. „Mit einigen Künstlern befinden wir uns noch in Verhandlungen“, erzählt Angelika Kapelski. Sie ist gemeinsam mit Leiter Willi Meyer für die Veranstaltungsplanung im „Kulturiges“ zuständig. Bei der Zusammenstellung des Programms verlassen sich die Beiden in erster Linie auf ihre eigene Intuition. „Wir fragen vor allem bei Bands an, die Willi oder ich mal persönlich gesehen haben und gut fanden“, berichtet Kapelski. Das Musikgenre spielt dabei erst einmal keine Rolle: „Grundsätzlich darf hier jeder auftreten“, sagt sie.

Im „Kulturiges“ sei jeder willkommen – das gelte nicht nur für die auftretenden Bands, sondern auch für die Zuschauer. „Wir wollen auch Leute erreichen, die sich den Eintritt vielleicht nicht leisten können“, berichtet Kapelski. Diese Leute profitieren davon, dass zehn Prozent der Karten für jedes Konzert Sozialtickets sind. „Die betroffenen Leute können hier anrufen und stehen dann direkt auf der Gästeliste“, erzählt Kapelski. Auf diesem Weg soll das „Kulturiges“ auch in Zukunft ein Treffpunkt für alle Duisburger bleiben.