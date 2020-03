In der Corona-Krise wird längst nicht nur die Gemeinde von Pfarrerin Sarah Süselbeck kreativ, in Duisburg engagieren sich beide katholischen Bistümer und die drei evangelischen Kirchenkreise dafür, dass das Gemeindeleben aktiv bleibt, nachdem die Kirchen für Gottesdienste und andere Veranstaltungen geschlossen bleiben müssen.

Im Norden bietet die Pfarrei St. Michael in Meiderich etwa digitale Fürbitten an und stellt sonntagnachmittags von 15 bis 17 Uhr Kerzen vor der Herz-Jesu-Kirche auf.

Die Propstei St. Johann bietet in der Krise pastorale Begleitung per Whatsapp, E-Mail oder soziale Netzwerke. So will Pater Altfried immer mal wieder Videos als Morgenimpulse auf der Facebook-Seite „Katholisch in Hamborn“ posten.

Beratungsstellen bieten offene Telefon-Sprechstunden an

Die Ev. Beratungsstelle Duisburg/Moers bietet ab sofort eine offene Telefonsprechstunde an. Menschen, die unter Druck stehen, können montags bis freitags von 9.30 bis 12 Uhr unter den Nummern 0203/ 990690 (Hamborn) oder 02841/ 9982600 (Moers) anrufen. Zudem werden alle Beratungsangebote wie Erziehungsberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie Beratung über eine vertrauliche Geburt neuerdings telefonisch durchgeführt. Termine werden ebenfalls telefonisch vereinbart: montags bis freitags 8.30 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

Auch Nachbarschaftshilfe gibt es bei den Kirchen, so bietet die Ev. Gemeinde Hamborn Unterstützung beim Einkaufen, fürs Gassi-Gehen mit dem Hund und ist offen für weitere Ideen (Kontakt: Martina Will, 0203/510 472), während der katholische Pfadfinderstamm St. Georg sich um Anwohner rund um den Eickelkamp in Wehofen kümmert, die Lebensmittel kaufen oder Medikamente abholen müssen (Kontakt: 01520/ 451 8662).

Grundsätzlich sucht jede Pfarrei neue Wege, das Gemeindeleben aktiv zu halten, besonders beliebt sind aber allabendliche Gebete, an denen sich jeder zuhause beteiligen kann. In Walsum läuten dabei täglich um 19.30 Uhr die Glocken aller Kirchen.