Duisburg-Mittelmeiderich. Die Mietwohnung von Familie Theissen hat seit Sommer weder Bad noch Küche. Im Boden klaffen Löcher. Ein Ende der Baustelle ist nicht in Sicht.

Die Mietwohnung der sechsköpfigen Familie Theissen ist eine Baustelle und das schon seit fast einem Dreivierteljahr. Denn im Badezimmer und in der Küche waren die Holzbalken morsch und sind im Juni 2019 abgesackt. Seitdem gleicht dieser Teil der Viereinhalbzimmerwohnung in Mittelmeiderich einer Ruine. Wo der Boden einst war, liegen nun die Balken frei, darunter klaffen tiefe Löcher. „Wir haben keine Kraft mehr, wir sind fix und alle“, sagt Jacqueline Theissen. Dass sich die Situation zeitnah bessert, daran glaubt sie nicht mehr. Hilfesuchend hat sich die Familie daher an die Stadt Duisburg gewandt.

„Wir wollen einfach wieder normal leben“: Marcel und Jacquline Theissen suchen eine neue Wohnung – bislang vergebens. Foto: Alexandra Roth

Die rund 90 Quadratmeter große Wohnung an der Hühnerorter Straße ist für das Ehepaar Theissen, ihre vier Kinder und die beiden Hunde längst kein Zuhause mehr. „Wir wollen einfach wieder normal leben“, sagt Vater Marcel Theissen. Um dies zu ermöglichen, hat der Vermieter, der sich zu dem Fall nicht äußern möchte, eine Ersatzwohnung, eine Etage höher, gestellt. In diese Wohnung können die Theissens jedoch nicht komplett umziehen. „Die Wohnung ist einfach zu klein“, sagt der 33-Jährige. Daher braucht das Ehepaar mit den zwei, zehn, 13 und 14 Jahre alten Kindern beide Wohnungen und muss zum Kochen, Baden und Wäschewaschen immer durchs Treppenhaus laufen.

Montagearbeiter prügeln sich betrunken im Hausflur

„Meine Kinder trauen sich nicht, nachts nach oben auf die Toilette zu gehen“, ergänzt die 34-jährige Mutter. Denn einige Nachbarn seien äußerst schwierig. „Hier übernachten oft Montagearbeiter“, sagt die Mutter, und diese hätten sich schon öfter im Treppenhaus betrunken bepöbelt und geprügelt.

„Wir versuchen alles, um woanders eine neue Wohnung zu finden“, beteuert das Ehepaar. Da die Familie arm ist und derzeit vom Amt unterstützt wird, sehen die beiden jedoch kaum Optionen. Zumal sie keine Schulwechsel für ihre Kinder wollen und in Meiderich einen kranken Verwandten pflegen.

Wohnraum für Großfamilien fehlt in Duisburg

Dieses Haus an der Hühnerorter Straße in Duisburg-Meiderich ist seit rund dreieinhalb Jahren das Zuhause der sechsköpfigen Familie Theissen. Foto: Alexandra Roth

Dass schon die Ausgangssituation schwierig ist, bestätigt der Geschäftsführer des hiesigen Mieterschutzbundes, Peter Heß: „Uns fehlt in Duisburg Wohnraum für große Familien.“ Überdies würden kaum Sozialwohnungen nachgebaut und zusätzlich fielen immer mehr aus der Sozialbindung. Zudem hätten Vermieter natürlich auch ihre Vorurteile – etwa gegen Menschen, die ihr Geld vom Amt bekommen. Und: „Eine Großfamilie macht Lärm und Hunde machen auch Lärm“, das möge längst nicht jeder Vermieter. „Wenn aber bauliche Mängel da sind, muss der Vermieter sie beseitigen“, erläutert Heß. Bei diesem wichtigen Grundsatz spiele die Familiengröße keine Rolle. Sollte der Hauseigentümer einen Mangel nicht beheben, könne die Miete je nach Situation gemindert oder ausgesetzt werden. Dies kann auch eine Behörde veranlassen, sofern sie die Miete für arme Menschen zahlt.

Dass diese Maßnahme bei ihrem Vermieter fruchten könnte, daran glaubt Jacqueline Theissen indes nicht. Daher hat sie die Stadt Duisburg eingeschalten und gebeten, zu überprüfen, ob das Leben neben einer Dauerbaustelle für ihre Kinder zumutbar ist.

Keine akute Gefahr für die sechsköpfige Familie

Nord Mehrere Stellen können Betroffenen helfen Ob jemand in einem lebenswerten und sicheren Wohnraum lebt, entscheidet die Stadt Duisburg auf Grundlage des Wohnungsaufsichtsgesetzes (WAG NRW). Dieses soll zudem den Erhalt des Wohnungserhaltes sichern. „Durch das WAG NRW kann allerdings nur eine Mindestausstattung, die funktionsfähig und nutzbar sein muss, gefordert werden, keine umfassenden Modernisierungen“, teilt die Stadt mit. Wohnungssuchende, die sich nicht selbst auf dem freien Wohnungsmarkt versorgen können, bekommen unter anderem Hilfe über die Kommunale Wohnraumvermittlung. Sie können sich zudem an die Kooperationsgemeinschaft Wohnen und Leben in Duisburg (www.woledu.de) wenden. Zudem ist die „Soziale Wohnraumhilfe“ bemüht, geeigneten Wohnraum zu bekommen, um Wohnungslosigkeit zu vermeiden oder zu beheben.

„Grundsätzlich ist immer der Eigentümer für sein Haus verantwortlich“, erläutert Stadtsprecherin Susanne Stölting. Dennoch könne die Stadt tätig werden, wenn von dem Haus eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht (wenn etwa die Fassade runterzufallen droht), ein Gebäude von außen auffällig und möglicherweise der Brandschutz nicht mehr gewährleistet ist oder wenn sich die Mieter an die Wohnaufsicht wenden. Bei einer Kontrolle gehe es dann, wie im Wohnungsaufsichtsgesetz festgelegt, um „den Erhalt von sicherem und lebenswerten Wohnraum“. Im Vordergrund stehe dabei, „eine freiwillige Abhilfe“ durch den Eigentümer oder Vermieter, doch Maßnahmen könnten die Behörden auch gegen ihn durchsetzen.

Nötig seien solche Zwangsmaßnahmen an der Hühnerorter Straße jedoch nicht, so die Sprecherin weiter. Der Fall sei der Wohnaufsicht seit August 2019 bekannt, und der Eigentümer sei bereits tätig geworden, indem er die Ersatzwohnung angeboten und auf der Baustelle neue Balken eingesetzt habe. Noch stehe nach Informationen der Stadt der Endbericht des beauftragten Statikers aus und dann könnten die Reparaturen fortgesetzt werden. „Die Situation ist nicht schön, aber es besteht keine akute Gefahr für die Kinder und die Familie“, betont Susanne Stölting.

Derzeit hilft die Stadt Duisburg der Familie bei der Wohnungssuche und Jacqueline und Marcel Theissen sind hoffnungsvoll, dass sie mit dieser Unterstützung bald erfolgreich ist.