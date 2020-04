Duisburg: Dieb gefährdet Lieferdienst des Restaurants Sham

Während der Coronakrise liefert das deutsch-syrische Restaurant Sham sein Essen an Hilfsbedürftige per Fahrrad aus. Doch Plötzlich war das Rad gestohlen.

Hilfesuchend wandte sich das deutsch-syrische Restaurant Sham aus Neumühl über die Sozialen Medien an seine Kunden. Denn das Fahrrad mit dem die Gastronomie während der Coronakrise neben einem Straßenverkauf neuerdings sein Essen ausfährt, wurde am Donnerstag (2. April) vor dem Ladenlokal an der Holtener Straße gestohlen. Und das nachmittags, obwohl es abgeschlossen war, wie der Betreiber Pater Tobias berichtet. „Wir haben das Geld nicht, um ein neues Fahrrad zu kaufen“, so der Priester. Damit war der Lieferservice für Hilfsbedürftige zunächst gefährdet – und damit vielleicht sogar das gesamte Restaurant.

Doch diese Sorge plagte das Sham-Team nicht lange, denn zügig verschenkte Irene Torchalski „ein schönes Fahrrad“, freut sich Pater Tobias. Als Dankeschön gab es Rotwein, und der Lieferservice ist wieder in Neumühl unterwegs. Angeboten werden Frühstück und Mittagessen. Dabei steht der soziale Gedanke im Vordergrund; jeder zahlt, was er kann. Als Empfehlung gelten fünf Euro pro Portion. „Es darf aber auch gerne weniger oder mehr bezahlt werden“, sagt Pater Tobias. Mit der Aktion wolle man vor allem Menschen unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind.

An allen sieben Wochentagen geöffnet

Der Fensterverkauf am Restaurant Sham beziehungsweise am angrenzenden Café „Offener Treff“ (Holtener Straße 176) hat ab sofort wochentags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Vorbestellungen können an tobias@abtei-hamborn.de oder 0203/44989672 gerichtet werden. Dort kann auch der Lieferdienst angefragt werden.