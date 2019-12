Duisburg-Nord. Das DRK bietet im Januar 2020 zunächst drei Blutspende-Termine im Duisburger Norden an. Teilnehmer bekommen einen Imbiss und ein Geschenk.

Duisburg: Deutsches Rotes Kreuz bittet wieder um Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft wieder zur Blutspende im Duisburger Norden auf. Im Januar 2020 hat es bereits drei Termine festgelegt. Der erste im neuen Jahr findet am Donnerstag, 2. Januar, in Mittelmeiderich statt. Interessierte können von 15 bis 19 Uhr ins Pfarrzentrum von St. Michael an die Von-der-Mark-Straße 70 kommen. Weitere Möglichkeiten bestehen in Neumühl (7. Januar) und in Vierlinden (9. Januar). „Nur wenn Blut immer in ausreichender Menge für alle Blutgruppen direkt verfügbar ist, können Ärzte in Notsituationen Leben retten“, erläutert das Rote Kreuz in ihrem Aufruf.

Bei den Blutspenden ist einiges zu beachten. So muss jeder Interessierte, der Blut spenden will, mindestens 18 Jahre alt sein und sollte sich gesund fühlen. Außerdem muss unbedingt ein Personalausweis mitgebracht werden, informiert das DRK und erläutert weiter: „Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten.“ Die eigentliche Spende, bei der rund 450 Milliliter Blut entnommen werden, dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Zum angenehmen Abschluss der guten Tat lädt das Deutsche Rote Kreuz zu einem kleinen Imbiss ein.

Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Jeder Blutspender erhält zudem einen Blutspendeausweis, in dem seine Blutgruppe vermerkt wird und ein kleines Geschenk als Dankeschön. Diesmal gibt es ein Händedesinfektionsmittel, das nahezu alle Keime beseitigt. Das findet das DRK „praktisch und gut in der Grippesaison“. Dieses Geschenk bekommen auch Spender, die am 7. Januar von 15 bis 19 Uhr ins Agnesheim (Holtener Straße 176) und am 9. Januar ins Gemeindehaus St. Dionysius (Elisabethstraße 8) kommen.

Blut spenden kann jeder im Alter von 18 bis 76 Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zwischen zwei Spenden müssen 56 Tage liegen. Weitere Infos unter 0800 - 11 949 11, montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr; www.blutspendedienst-west.de