Anna Fischer hat einen Grund zum Feiern: Sie wurde am Samstag, 15. Februar, 100 Jahre alt. Anlässlich dieses besonderen Geburtstages besuchte Bürgermeister Volker Mosblech die Seniorin in ihrer Walsumer Wohnung. Der CDU-Politiker gratulierte Fischer im Namen der Stadt Duisburg und des Ministerpräsidenten.

Pünktlich zum Geburtstag wieder Zuhause

Beinahe hätte Mosblech seine Glückwünsche jedoch an einem weniger schönen Ort überbringen müssen: Vor einigen Wochen war Anna Fischer in ihrer Wohnung gestürzt und verbrachte seitdem einige Zeit im Krankenhaus und in der Reha. „Zum Glück bin ich pünktlich wieder fit geworden“, erzählt sie lächelnd. Geboren und aufgewachsen ist Anna Fischer in Duisburg-Walsum. „Mit 17 Jahren bin ich dann nach Holland gezogen“, erinnert sie sich. Im Zuge des zweiten Weltkrieges kehrten Fischer und ihre Familie wieder nach Deutschland zurück.

Während des Krieges wohnten sie in verschiedenen Häusern – „einige davon wurden im Krieg ausgebombt“, so die 100-Jährige. Nach Kriegsende fand sie dann in der Walsumer Prinzenstraße ihr Zuhause. In ihrer aktuellen Wohnung lebt die Seniorin bereits seit 60 Jahren. Fischer fühlt sich dort aber immer noch wohl: „Ich stehe jeden Morgen gerne auf“, erzählt sie. „Das Schönste ist für mich, morgens ein leckeres Frühstück zu haben.“ Wenn es doch mal Probleme gibt, bekommt sie Hilfe von ihren Enkeln.

Ein großer Wunsch: einmal nach Wien reisen

Für die Zukunft wünscht sich Fischer in erster Linie Gesundheit für sich und ihre Familie. Doch auch eine ganz besondere Reise würde sie gerne noch unternehmen: „Ich würde gerne einmal nach Wien reisen“, erzählt Fischer – ein Wunsch, der sich mit Sicherheit erfüllen lässt.