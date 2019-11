In der Innenstadt läuft der Weihnachtsmarkt schon seit dem 14. November, aber auch in den Nord-Stadtteilen wird die schönste Zeit des Jahres gefeiert. Einerseits mit dem großen Lichtermarkt im Landschaftspark Nord, und auch klein, aber fein. Die Redaktion hat für Sie die Weihnachtsmärkte zusammengestellt. Sollten wir eine Feierlichkeit vergessen haben, melden Sie sich gerne per Mail unter redaktion.hamborn@waz.de.

Weihnachten im Brauhaus

Im Brauhaus Mattlerhof, Mattlerstraße 36, wird am Sonntag, 8. Dezember, Weihnachten gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr gibt es drinnen und draußen nicht nur Kuchen und belgische Waffeln, sondern auch Verkaufsstände mit handgefertigtem Allerlei aus Holz, Keramik, Glas oder Wolle.

Adventsmarkt der Friedenskirche

Die evangelische Kirchengemeinde Hamborn veranstaltet rund um die Friedenskirche einen großen Adventmarkt. In diesem Jahr bieten Kunsthandwerker am Samstag, 30. November, von 11 bis 18 Uhr in Holzhäuschen und Zelten ihre Waren an. Es gibt Stände mit Glas-, Beton- und Holzarbeiten, Bilder, Selbst Gestricktes, Marmeladen und Keramik. Und auch die Vierbeiner kommen nicht zur kurz. Im Büdchen des Cocker-und-Setter-Treffs gibt es alles für den Hund, von der Decke bis zum Halsband. Der Verkaufs-Erlös geht an Cosenot, eine Initiative, die notleidenden Hunden hilft.

Lichtermarkt im Landschaftpark

Im Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstraße 71, findet von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, wieder der Lichtermarkt statt. Zu erleben gibt es dort, Freitag und Samstag von 13 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr, eine ganze Menge. Zu essen bieten die Gastronomen von der Erbsensuppe über Flammkuchen und Currywurst bis zur Zimtschnecke eine breite Palette an, für Entdeckernaturen starten am Besucherzentrum regelmäßig Fackelführungen.

Musikalisch sorgt die Blechbläsercombo „Gabrieli Quartett“ für die weihnachtliche Atmosphäre, die offizielle Eröffnung des Lichtermarkts und der Ballon-Ausstellung „Weihnachtliche Unterwasserwelt“ übernimmt OB Sören Link höchstpersönlich. Mit von der Partie ist außerdem das Explorado-Kindermuseum, das einige Exponate aus dem Museum am Innenhafen mitbringt. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung kostet für Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre müssen nichts bezahlen. Mehr Informationen und eine Liste aller Aussteller und Verkäufer gibt es hier.

Markt am Kometenplatz

In Walsum können Weihnachtsfans rund um das Bezirksrathaus auf dem Kometenplatz feiern, und zwar am Samstag, 30. November, von 12 bis 18 Uhr. Neben den üblichen Weihnachtsmarktklassikern präsentieren sich in Walsum auch Vereine und Institutionen des Stadtteils auf der weihnachtlich dekorierten Bühne.

Musik in Meiderich

Sehr musikalisch wird es beim Weihnachtsmarkt des Meidericher Bürgervereins, am Samstag, 7. Dezember, von 11 bis 17.30 Uhr auf der Von-der-Mark-Straße 68a. Um 11.30 Uhr spielt dort zum Beispiel die Flötengruppe der Volkshochschule Duisburg. dicht gefolgt von der Bläserklasse des Max-Planck-Gymnasiums. Außerdem treten noch zwei Chöre auf, um 15.30 Uhr ließt Pfarrer Becker die Adventsgeschichte. Der Erlös der Veranstaltung und der Tombola fließen in die Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil.

Adventsmarkt in Laar

Der Adventsmarkt rund um das Cordian-Haus auf der Austraße 3 findet am Samstag, 30. November, von 12 bis 18 Uhr statt. Der Nikolaus hat seinen Besuch angesagt. Kita-Kinder singen Weihnachtslieder. Und natürlich gibt eine Menge hübscher und leckerer Dinge zu kaufen und zu konsumieren: Schmuck und Weihnachtströdel, Bilder und Schalen sowie Erbsensuppe und Waffeln.

Lichterglanz in Ruhrort

An der St. Maximilian-Kirche feiert Ruhrort auch schon am dritten Advent, Sonntag, 15. Dezember, ab 12 Uhr. „Ruhrort im Lichterglanz“ des Ruhrorter Bürgervereins gibt es schon seit über 20 Jahren, auch 2019 gibt es von der Bratwurst bis zum Kunsthandwerk alles, was das besinnliche Herz begehrt.