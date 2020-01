Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Demnächst ist ein Kampf im Ruhrgebiet angesetzt

Lexa Valo wird am heutigen Samstagabend, 1. Februar, ihren „Rising Star“-Titel in Süd-London verteidigen. Bei der Veranstaltung namens „Rising Empire“ wird sie allerdings nicht die einzige Deutsche sein. Xara Grace aus Nürnberg wird ebenfalls bei British Empire Wrestling (BEW) in den Ring steigen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf

www.britempirewrestling.co.uk.

Durch eine internationale Kooperation von BEW und Westside Xtreme Wrestling (WXW) aus Essen wird Lexa Valo nach langer Zeit wieder im Ruhrgebiet antreten. Bei „16 Carat Gold“ trifft sie am Samstag, 7. März, in der Oberhausener Turbinenhalle auf Kat von Kaige und will den Fans zeigen, welche Action BEW zu bieten hat. Weitere Infos gibt es auf wxw-wrestling.com.

Ihre Termine , auch außerhalb der BEW, veröffentlicht Lexa Valo unter anderem bei Facebook auf facebook.com/lexy.riot.5