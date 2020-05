Das beliebte Walsumer Sommerfest ist zum ersten Mal abgesagt

Das Walsumer Sommerfest zieht seit vielen Jahren zahlreiche Gäste aus dem Stadtteil und auch von außerhalb an.

Duisburg-Walsum. Das beliebte Sommerfest im Duisburger Stadtteil Walsum wurde abgesagt. Doch die Veranstalter wollen nicht aufgeben und überlegen Alternativen.

Das Walsumer Sommerfest kann erstmals seit 28 Jahren nicht stattfinden. Das beliebte Walsumer Familienfest am 21. Juni wurde jetzt abgesagt. Die Vorbereitungen liefen bereits auf vollen Touren, man hoffte bis zuletzt. Doch nun wurde bestätigt, dass aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August 2020 verboten sind.

Die Veranstalter, der Bezirkssportbund Walsum/Fahrn, der Bezirksbürgermeister und die Bezirksverwaltung Walsum, wollen trotzdem auch in diesem Jahr die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Für den Fall, dass sich die Lage erheblich verbessert und Veranstaltungen noch in diesem Herbst möglich sind, wird ein Nachholtermin in kleinerem Rahmen ins Auge gefasst.

Auch der Oldie-Abend fällt flach

Sollten jedoch alle Stricke reißen und tatsächlich in diesem Jahr kein Sommerfest möglich sein, können sich die Walsumer schon jetzt auf das nächste große Fest am 13. Juni 2021 freuen. Das soll dann noch größer und abwechslungsreicher als bisher werden.

Auch der Walsumer Oldieabend, der wie immer am Vorabend des Sommerfestes geplant war, muss leider aufgrund der bestehenden Coronaschutzverordnung abgesagt werden. Falls möglich soll der Oldieabend im Herbst nachgeholt werden.