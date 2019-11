CDU möchte die Außengastronomie in Duisburg-Neumühl stärken

Mit der Situation der Außengastronomie im Bereich Holtener Straße, Lehrerstraße und Hohenzollernplatz hat sich jetzt die Bezirksvertretung Hamborn auf Anfrage der CDU befasst. Sie wollte die Rahmenbedingungen dafür ergründen, Aktivitäten zu unterstützen, die das dortige Nebenzentrum aufwerten könnten.

Im Amtsdeutsch müssen dafür und für Straßenfeste sogenannte Sondernutzungsgenehmigungen bei der Stadt beantragt werden. In diesem Jahr ist das nach Angaben der Stadtverwaltung in den genannten Bereichen 60 mal der Fall gewesen, davon in 13 Fällen zum Zwecke der Außengastronomie. Verstöße gegen die erteilten Genehmigungen, etwa durch ein Überschreiten bei Größe und Zeitrahmen, habe es keine gegeben, heißt es. Auch in der Vergangenheit habe es sich dabei nur um geringfügige Überschreitungen gehandelt, die formlos vor Ort geklärt worden seien.

Unerlaubte Außengastronomie ist laut Stadtverwaltung in diesem Jahr nicht festgestellt worden. Insgesamt habe die Stadt dafür Gebühren in Höhe von knapp 17.500 Euro eingenommen, davon 4700 Euro von Wirtsleuten.

Bis Ende Oktober 682 Knöllchen verteilt

Für die CDU hängen die Attraktivität eines Nahversorgungszentrums und einer Fußgängerzone auch davon ab, dass sich Probleme mit Falschparkern in Ruhezonen oder mit Lieferverkehr außerhalb der Lieferzeiten in Grenzen halten. Bis Ende Oktober, berichtete die Verwaltung, seien auf der Holtener Straße 682 Verwarnungen an Falschparker ausgesprochen worden.

Durch absenkbare Poller oder Schrankenanlagen könnte das Parken außerhalb der Lieferzeiten besser unterbunden werden, teilt die Verwaltung mit. Aber dafür fehlten die finanziellen Mittel. In der Duisburger City habe man solche Sperren aus Mitteln der Terrorabwehr finanzieren können.