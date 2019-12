Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratungsstellen für ältere Menschen

Die Arbeiterwohlfahrt hat vier BBZ im Duisburger Norden: In Vierlinden (Rudolfstraße 19), Alt-Hamborn (Duisburger Straße 241), Beeck (Goeckingstraße) und Meiderich (Am Bahnhof 10a). Die Diakonie und evangelische Kirche sind vertreten in Vierlinden (Franz-Lenze-Platz), Marxloh (Hermannstraße 46), Bruckhausen (Ostackerweg 75), Mittelmeiderich (Auf dem Damm 8) und die katholische Kirche in Vierlinden durch den Verein Heimstatt St. Barbara (Franz-Lenze-Platz 6).

Alle Beraterteams unterstützen sich untereinander in einem Netzwerk.

Wo die nächste Beratungsstelle und die nächsten Freizeitmöglichkeiten für Senioren sind, darüber erteilt auch der städtische Call Duisburg Auskunft unter 0203 - 94000.