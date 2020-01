Neues Buch würdigt den Duisburger Autor Nicolas Born

Es war Günter Grass, der bei einer Lesung 2010 im Landschaftspark die Stadt Duisburg mahnte, ihren großen Sohn Nicolas Born zu wertschätzen. Doch anders als Schriftsteller-Kollegen wie Peter Handke, Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki oder Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, bei denen Born als einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller der 70er Jahre galt, gehörte er nie zu den bekannten Autoren.

Das mag an Borns frühem Tod mit nur 41 Jahren liegen, vielleicht aber auch daran, dass der am 31. Dezember 1937 in Hamborn Geborene mit seinen Eltern früh nach Essen umzog. Nach einer Ausbildung zum Chemigraf verließ er das Ruhrgebiet schnell Richtung Berlin, um Schriftsteller zu werden. Seine Heimatregion behielt er trist und grau in Erinnerung, eben so, wie sie in seiner Jugend war. Er sei „aus dem Ruhrgebiet getürmt“, es hole ihn aber immer wieder ein, zitiert Bibliothekschef Dr. Jan-Pieter Barbian aus einem Brief Nicolas Borns.

Tagung zu den 40. Duisburger Akzenten unter dem Motto „Utopien“

Barbian hatte zu den 40. Duisburger Akzenten zu einer Nicolas-Born-Tagung nach Duisburg eingeladen, zu der neben Literaturexperten auch Borns Töchter Irmgard und Katharina gekommen waren. Katharina Born hat die Briefe und Gedichte ihres Vaters herausgegeben, sie gab auch einen Einblick in den schwierigen Umgang mit dem Nachlass.

Born war ein vielseitiger Schriftsteller, 1965 erschien sein Roman „Der zweite Tag“, 1967 der Gedichtband „Marktlage“, es folgten „Wo mir der Kopf steht“ und „Das Auge des Entdeckers“. Sein Roman „Die erdabgewandte Seite der Geschichte“ handelte von der Studentenbewegung, am bekanntesten wurde sein letzter Roman „Die Fälschung“, für den er im Libanon recherchiert und dabei „Fake News“ enthüllte. Der Roman wurde von Volker Schlöndorff 1981 verfilmt. Die letzten Jahre lebte Born in Lüchow-Dannenberg im Wendland, wo er sich gegen das geplante atomare Endlager engagierte.

Das Buch soll dazu einladen, Borns Werk zu entdecken

„Das Buch soll eine Brücke bauen zu Nicolas Born“, sagt Barbian. Die kenntnisreichen Beiträge sollen dazu einladen, Borns Werk zu entdecken. Zum Beispiel die kurze Geschichte „Libuda“, an die der Literatur- und Kulturwissenschaftler Eckard Schinkel erinnert. Nicht der Libuda ist gemeint, der links antäuscht und rechts (auch an Gott) vorbei kommt, sondern ein Mann namens Libuda, der auf der B 224 von Norden nach Süden Essen durchfährt und sich erinnernd Veränderungen wahrnimmt.

„Die wenigen großen Schriftsteller soll man hegen und pflegen“, sagt Thomas Diederichs, Vorsitzender des Vereins für Literatur und Vorstandssprecher der Volksbank Rhein-Ruhr, die das Erscheinen des Buchs gefördert hat.

Jan-Pieter Barbian/Erhard Schütz (Hg.): Die „Utopie der Alltäglichen“, Wehrhahn, 29,95 Euro