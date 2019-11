Wo eröffnet ein Café in Duisburg und lohnt sich ein Besuch? In unserem neuen Gastro-Newsletter informieren wir Sie zum Thema Essen und Trinken.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Newsletter informiert über Gastro-Tipps in Duisburg

In der Duisburger Restaurant- und Café-Szene tut sich immer wieder was. Ein neues Restaurant eröffnet, ein anderes muss schließen. Wo gibt es beispielsweise hervorragende Törtchen oder jeden Montag vegane Speisen? Wir verraten Ihnen, wo Genießer unbedingt einen Tisch reservieren sollten oder man sich einen Besuch getrost sparen kann.

Regelmäßige Informationen zum Thema Essen und Trinken in Duisburg

„fräulein betty“ schenkt ein- neue weinbar eröffnet Zudem erfahren Sie im Newsletter, auf waz.de/mittagspause und in unserer Zeitung alles rund um die Mahlzeit, die zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr auf dem Speiseplan steht.

Wir besuchen Kantinen, Imbisse und Schulmensen. Sprechen mit Ernährungsexperten, futtern uns durch und laden Sie auch mal zum Essen ein.

Jetzt für unseren Gastro-Newsletter aus Duisburg anmelden! Verpassen Sie nichts, was in der Duisburger Gastro-Szene passiert, und natürlich keine Folge unserer Mittagspausen-Serie. Wir informieren Sie per Mail, wenn ein neuer Artikel online ist. Jetzt kostenlos anmelden! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wir, das sind die Fotografin Alexandra Roth und die Redakteurin Fabienne Piepiora. Mit Essen und Trinken kennen wir uns aus – schließlich haben wir für den Reiseführer „Duisburg erleben“ zahlreiche Cafés und Restaurants getestet.

Schreiben Sie uns: Welche Restaurants besuchen Sie gerne?

Wir porträtieren Duisburger, die seit Jahren in der Gastronomie arbeiten und laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, zum Mittagessen ein. Auf Facebook gibt es zudem eine Duisburger Gruppe, in der wir die Gastro-Tipps sammeln und in der Sie sich mit uns austauschen können. Hinweise von Ihnen, liebe Leser, wo wir vorbeischauen sollten, nehmen wir gerne auf. Schreiben Sie mir: f.piepiora@waz.de oder an redaktion.duisburg@waz.de. Wir wünschen „guten Appetit“ bei der Lektüre.

Zur Spezialseite zum Thema Essen, Trinken und Gastronomie in Duisburg.