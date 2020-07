Neue Masche: Trickdieb gibt sich als Arbeitskollege aus

Duisburg. Ein Trickdieb hat in Duisburg-Huckingen eine Seniorin (79) bestohlen. Er gab sich an ihrer Tür als Arbeitskollege ihres toten Mannes aus.

Es ist eine neue Variante einer bekannten Trickbetrugsmasche: Ein Unbekannter hat sich am Freitag in Huckingen an der Wohnungstür einer Seniorin als ehemaliger Arbeitskollege ihres verstorbenen Mannes ausgegeben und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft.

Gegen 14.15 Uhr am hatte der Mann an der Tür der 79-Jährigen an der Raiffeisenstraße geklingelt. Nachdem er in ihre Wohnung gelangt war, verwickelte er die Frau in ein Gespräch, lenkte sie ab und stahl Bargeld.

Duisburg: Trickdieb soll etwa 50 Jahre alt sein

Die Polizei sucht nun nach dem Trickdieb, der laut Beschreibung etwa 50 Jahre alt sein soll. Er hat kurze dunkelblonde Haare, spricht einen leicht bayrischen Dialekt und trug zur Tatzeit ein kurzärmeliges Hemd und eine braune Hose.

Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.