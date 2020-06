myBus Nach Corona-Pause: DVG startet wieder mit myBus in Duisburg

Duisburg. Die DVG startet nach langer Corona-Zwangspause ab 3. Juli wieder mit myBus in Duisburg. Diese Hygieneregeln gelten. So funktioniert das System.

Die Corona-Zwangspause seit dem 18. März ist bald beendet: Ab Freitag, 3. Juli, fahren die myBus-Fahrzeuge der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) wieder. In Corona-Zeiten sind laut DVG allerdings besondere Hygienemaßnahmen erforderlich.

Fahrgäste müssen daher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zwischen den Fahrgästen und dem Fahrer gibt es eine Schutzscheibe und es stehen pro Fahrzeug maximal drei Sitzplätze zur Verfügung. Ein Aufkleber an den Fahrzeugen weist auf die Maskenpflicht hin.

Buchung und Bezahlung ausschließlich über myDVG-App

myBus fährt ansonsten wie üblich freitags und samstags von 18 bis 2 Uhr. Die Fahrzeuge werden ausschließlich über die myDVG-App gebucht, über die auch das Ticket bezahlt wird. Per Smartphone können Kunden ihre Fahrtwünsche unter Angabe des Start- und Zielpunktes angeben.

Die Routen für die Busse werden von einem Algorithmus in Echtzeit entsprechend der jeweiligen Nachfrage berechnet. So teilen sich Fahrgäste mit myBus gemeinsame Fahrten und werden von ihren individuellen Standorten zum Ziel gebracht. Bereits die Anfahrt des Busses lässt sich in Echtzeit verfolgen.

Die Fahrzeuge sind durch den myBus-Schriftzug und durch das auffällige Außendesign mit roten Diagonalflächen gut erkennbar. Weitere Informationen auch zu den Fahrpreisen gibt es auf www.dvg-mybus.de.