Musik von Hendrix und Cream: So weckt Beat Club Erinnerungen

Für den dösenden Vater auf dem Wohnzimmer-Sofa war es die Hölle. Für seine jugendlichen Kinder war dagegen am Samstagnachmittag mit dem Beat Club ein Türchen zum Paradies geöffnet worden, das sich für diese bis heute nie wieder schloss. Es war der 25. September 1965, an dem Radio Bremen erstmals mit seinem Beat Club auf Sendung ging. Moderiert von Uschi Nerke durfte ein junges Publikum, das die dümmlichen Schlager im Radio satt hatte, sich über konzertante Bühnen-Auftritte für den wohl progressivsten deutschen Sender dieser Zeit freuen. Bis 1972 sollte der Vater auf dem Sofa noch von insgesamt 83 Beat-Club-Folgen schockiert werden, die er gar nicht froh sinngemäß als Afrika-Musik titulierte. Zu sehen und zu hören waren Jimi Hendrix, die Stones, Santana, The Who, Cream und viele andere junge Super-Musiker der goldenen Rock-Ära, die damals vor einer internationalen Karriere standen und deren Platten millionenfach in den Regalen der jungen Generation landeten, die die kulturelle Revolution wagte. Mit einer Cover-Show mit Live-Musik hat jetzt das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel den Sound dieser wilden Zeit mit ihren Tabu-Brüchen und Provokationen wiederentdeckt.

Unter der Regie von Tankred Schleinschock, der hier im Theater auch schon mit Madame Bovary zu erleben war, lud das rockmusikalisch erstaunlich professionelle Ensemble, darunter Schauspieler in den Kostümen der damaligen Zeit und erstklassige Musiker wie der Saxofonist Klaus Dapper von der Bröselmaschine, seine Gäste im gut besuchten Duisburger Theater zu einer Reise in die sechziger und siebziger Jahre ein. Als die Haare noch lang und die Röcke kurz waren. Ein karges Bühnen-Gestänge, eine Parkbank und rechts in der Ecke ein alter Kneipen-Flipper: Die schlichte Einrichtung des nostalgischen Studios wurde dann aber schnell von bunten Schauspielern und Musikern bevölkert, die das Lebensgefühl der damaligen Zeit noch einmal spürbar machten.

„Yesterday Man“ und Co. wecken Erinnerungen im Theater Duisburg

Los ging es mit „Halbstark“, und es folgten dann nur noch englische Songs und Texte, die mit „Yesterday Man“ viele Erinnerungen im graumelierten Publikum weckten. Es war dann schon erstaunlich, mit welcher Kraft und mit welchem Spielwitz diese famose Band des Landestheaters einen Hit nach dem anderen aus der Flower-Power-Epoche mit vehementer Rasanz auf die Beat-Club-Bühne brachte, deren damaliger Kopf der Redakteur Michael Leckebusch war, der einst im Studio Bremen auch Leserpost vorlesen ließ.

Viele junge Leute waren von der neuen Sendung mehr als begeistert, es gab auch reichlich lobende Post aus dem Ausland. Doch es gab auch die Bitte, den Namen des Absenders zu verschweigen, weil sonst Stress mit den Eltern oder dem Chef drohte. Es krachte gewaltig mit „Hey Joe“ von Jimi Hendrix, von den Stones gab es „Jumping Jack Flesh“, von den Cream „Sunshine of your Love“, von den Who „Pinball Wizzard“ und „My Generation“, die dann hier im Theater leibhaftig doch schon etwas abgeklärter als damals, aber immer noch begeisterungsfähig in den Sesseln saß und nicht mehr auf den Matratzen des alten Party-Kellers.

Gestern Revolution, heute Entertainment

Dem Landestheater ist eine großartige Show gelungen, die einer Zeitreise gleich die großen Hits einer ganzen Epoche wieder zum Leben erweckte. Auch wenn sie niemals gestorben sind. Was aber heute Entertainment ist, war damals die Revolution. Ganz viel Beifall für eine gelungene Show.