Mitangeklagter aus Duisburg will gegen Abu Wala aussagen

Duisburg. Im Prozess gegen den IS-Deutschlandchef Abu Walaa will ein Duisburger Reisebüroinhaber aussagen. Er sitzt in Celle auch auf der Anklagebank.

Im Terrorprozess gegen den mutmaßlichen IS-Deutschlandchef Abu Walaa will der mitangeklagte Reisebüroinhaber aus Duisburg nach mehr als zwei Jahren erstmals aussagen.

Er habe sich bereiterklärt, Fragen der Verfahrensbeteiligten zu beantworten, teilte das Oberlandesgericht Celle am Donnerstag mit. Der Senat habe dafür die Sitzungstage am 28. und 29. Januar vorgesehen. Ob die Befragung dann abgeschlossen werden könne und ob danach weitere Zeugen angehört würden, lasse sich nicht absehen.

Zuvor hatte der Angeklagte am Mittwoch auf die Ankündigung, die Beweisaufnahme solle demnächst geschlossen werden, eine vorbereitete Erklärung verlesen und die Tatvorwürfe zurückgewiesen.

Der Iraker Abu Walaa und vier Mitangeklagte müssen sich in Celle seit mehr als zwei Jahren wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat verantworten. Sie sollen junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben. Der Duisburger Mitangeklagte nutze dafür nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die Räumlichkeiten seines Reisebüros. Die Angeklagten haben bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. (dpa)