Diebstahl Mini-Quad in Neumühl gestohlen: Polizei Duisburg sucht Diebe

Duisburg. Unbekannte haben in Duisburg-Neumühl ein Mini-Quad aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Polizei sucht nach den Dieben und bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der vergangenen Woche ein Mini-Quad aus einer Tiefgarage in Neumühl gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei müssen die Täter in der Zeit vom 3. Juli, 19 Uhr, bis 10. Juli, 21 Uhr zugeschlagen haben. Das Fahrzeug für Kinder war in einem verschlossenem Abteil der Garage an der Albert-Einstein-Straße abgestellt.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet bei der Suche nach den Dieben um Hinweise unter 0203 280 0.

