Meiderich: Rollerfahrer flüchtet unter Drogen vor Polizei

Ein 17-Jähriger ist in Duisburg unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit einem Roller durch Duisburg gefahren. Ein Fluchtversuch scheiterte.

Duisburg. Ein 17-Jähriger ist unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit einem Roller durch Duisburg gefahren. Fluchtversuch vor der Polizei scheiterte.

Unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit einem falschen Kennzeichen ist ein 17 Jahre alter Rollerfahrer am Donnerstagmorgen in Duisburg unterwegs gewesen. Gegen 1.30 Uhr sind Polizisten zwei Rollerfahrer auf der Borkhofer Straße in Mittelmeiderich aufgefallen, die ohne Licht unterwegs waren.

Als das Duo den Streifenwagen sah, gaben sie Gas und flüchteten in Richtung Philippstraße. Während einem Rollerfahrer die Flucht gelang, wollte der andere zwischen zwei geparkten Autos auf den Bürgersteig fahren, stürzte und rannte weg. Sein Roller rutschte dabei gegen ein geparktes Auto.

Fluchtversuch scheiterte – Fahrer hatte Drogen konsumiert

Doch die Beamten konnten den Jugendlichen einholen und festhalten. Im Streifenwagen ging es für ihn zur Wache. Dort stellte sich heraus, dass er nicht nur ein Tütchen Cannabis dabei, sondern einige Stunden zuvor auch Drogen konsumiert hatte.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Weil er keine Fahrzeugschlüssel vorzeigen konnte, besteht laut Polizei der Verdacht, dass er den Roller kurzgeschlossen hat. Eine Überprüfung ergab, dass das Versicherungskennzeichen nicht zum Fahrzeug gehört, es nicht zugelassen ist und der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Nach einer Blutprobenentnahme wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss ging es für ihn nach Hause. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Verkehrsverstöße.