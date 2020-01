Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Meet a Jew“: Schulen können sich bewerben

Bislang gab es die unabhängig voneinander arbeitenden Projekte „Likrat – Jugend und Dialog“ und „Rent a Jew“. Sie haben sich Ende 2019 zusammengeschlossen und bündeln nun ihre Kräfte im gemeinsamen Projekt „Meet a Jew“ unter dem Dach des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Das Engagement geht nahtlos weiter. Anfragen für Begegnungen können gestellt werden per E-Mail an: meetajew@zentralratderjuden.de. In Kürze geht eine Projektwebseite zu „Meet a Jew“ online.