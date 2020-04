Maskenpflicht: Wo es in Duisburg Schutzmasken zu kaufen gibt

Ab Montag gilt in NRW eine Maskenpflicht für den Handel und den ÖPNV. Viele Schneidereien in Duisburg bieten Alltagsmasken an.

Duisburg. Viele Schneiderein in Duisburg bieten ihren Kunden in Zeiten von Corona selbstgefertigten Mundschutz an. Eine Übersicht der Angebote.

Ab Montag gilt in Duisburg in Bussen und Bahnen und beim Einkauf eine Maskenpflicht. Bürger sollen Mund und Nase bedecken. Grundsätzlich gilt: Alternativ zum Mundschutz dürfen auch Schals und Tücher verwendet werden. Wer lieber auf eine individuelle Alltagsmaske aus Stoff setzen möchte, findet in Duisburg unterschiedliche Angebote von Schneidereien. Ein Überblick mit Preisen:

Duisburg: Schneidereien im Norden, die Mundschutz anbieten

„Die Nähmaschine steht seit gestern nicht mehr still“, sagt Irina Kusnezow. Sie bietet in ihrem Schneiderwerk am Neuhausweg 19 in Röttgersbach Schutzmasken an. „Kunden müssen aktuell mit etwas Wartezeit rechnen.“ Eine Maske kosten vier bis fünf Euro. Telefonische Bestellungen möglich unter: 0173 6967 862.

„Heute habe ich innerhalb von einer Stunde 30 Masken verkauft“, sagt Jutta Kroll von der Änderungs- und Dekorationsschneiderei „Jutta näht“. Kunden können sich den Stoff im Atelier an der Kaiser-Friedrich-Straße 253 in Röttgersbach aussuchen. Aufgrund der Nachfrage sind nur Vorbestellungen möglich. Eine Maske aus Baumwolle kostet neun Euro.

Normalweise ändert Aylin Terzi in ihrem Atelier an der Elsa-Brandström-Straße 3 in Marxloh Abendkleider für den großen Auftritt. In der Corona-Krise stellt sie auf Kundenwunsch auch Alltagsmasken her. Die Preise variieren je nach gewähltem Stoff und Ausführung. Los geht es ab fünf Euro.

Die Änderungsschneiderei Cuhadar in Meiderich an der Straße Unter den Ulmen 43 hat Community-Masken aus eigener Produktion noch vorrätig und erfüllt besondere Kundenwünsche. Eine Maske kostet sieben Euro.

Auch in Melis Atelier an der Siebengebirgsstraße 3 in Beeckerwerth gibt es Masken aus Stoff für je fünf Euro. Vorbestellungen sind telefonisch möglich: 0203 860 920 70.

Duisburg-Mitte und -Süd: Hier gibt es einfachen Mundschutz

Bei der Schneiderei Goldene Schere am Sonnenwall 17 in der Altstadt gibt es mehrlagigen Mundschutz aus eigener Herstellung. Verfügbar sind verschiedene Größen, auch für kleine Kinder. Eine Maske kostet sechs Euro.

Die Nähstube Pelze, Leder & Moden am Salvatorweg 4 im Dellviertel fertigt aktuell größere Stückzahlen an Masken für den Katastrophenschutz und Krankenhäuser an. Kunden bekommen im Laden aber auch einen Mundschutz aus Baumwolle für 8,50 Euro das Stück.

Die Änderungsschneiderei Abidin Baykal bietet an der Münchener Straße 54 in Buchholz vorrätig Schutzmasken aus Baumwolle an. Kunden können zwischen zwei Ausführungen wählen. Der Preis pro Maske beträgt sieben Euro. Kunden können sich ihre Stoffe auch selbst aussuchen.

Hier gibt es Mundschutz im Duisburger Westen

Bei der Näheschule Kronenwerkstatt an der Wachtelstraße 15 in Bergheim finden aktuell keine Kurse statt – Kunden können aber Masken erwerben. Doch der Vorrat schwindet, erklärt Betreiberin Katja Wehrmann. Eine Maske kostet sieben Euro und verfügt über ein Filterfach und einen Nasenbügel. Vorbestellungen sind telefonisch möglich: 02065 917 483 6.

Lesen Sie hier, wie Sie einen Mundschutz ohne Nähmaschine herstellen können. Dafür brauchen Sie nur vier Gummibänder und ein quadratisches Stück Stoff.