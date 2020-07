LVR: Duisburg profitiert finanziell von der Mitgliedschaft

Duisburg. Die Leistungen, die Duisburg vom Landschaftsverband Rheinland bekommt, sind deutlich größer als die Umlage, die die Stadt an den LVR entrichtet.

An den Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat die Stadt Duisburg im Haushaltsjahr 2019 eine Umlage in Höhe von 156,9 Millionen Euro gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen in Höhe von 246,2 Millionen Euro in die Stadt zurück. Dies geht aus der Leistungsübersicht des LVR hervor.

Davon sind 148,5 Millionen Eigenmittel des LVR, rund 97,7 Millionen Euro stammen aus Bundes- und Landesmitteln, die vom LVR bewirtschaftet werden, sowie aus der Ausgleichsabgabe. Der Umlagesatz wurde zum dritten Mal in Folge für das Haushaltsjahr 2019 auf nunmehr 14,43 Prozent abgesenkt. Duisburg ersparte das für die drei Jahre insgesamt 25,5 Millionen Euro.

Rund 152,7 Millionen für Sozialhilfe-Leistungen

Rund 152,7 Millionen Euro wurden vom LVR in der Stadt Duisburg für die Sozialhilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf verausgabt. Mit rund 367.000 Euro förderte der LVR in Duisburg zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege.

Der LVR nimmt mit seinen Einrichtungen in Duisburg auch eine wichtige Rolle als Arbeitgeber und Standortfaktor ein: Insgesamt arbeiten in den beiden LVR-Förderschulen und im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen in Düren über 280 Mitarbeitende. 175 von ihnen sind direkt beim LVR beschäftigt. In den Duisburger LVR-Förderschulen werden über 310 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Weitere 276 Kinder werden in der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen betreut.

Der LVR übernimmt als regionaler Kommunalverband Aufgaben in Bereichen wie Soziales, Gesundheit, Schulen, Jugend sowie Kultur. Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die Städte Region Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten gewählte Mitglieder aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.